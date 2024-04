Melissa Joan Hart asegura creer todas las acusaciones del documental Quiet on Set contra Nickelodeon

Melissa Joan Hart es, sin lugar a dudas, una de las actrices más aclamadas de los años noventa, todo gracias a su trabajo en la serie Sabrina, la bruja adolescente, transmitida por la cadena ABC y también en Nickelodeon. Ahora que el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV - 83% se encuentra en boca de todo, Melissa ofrece algunas declaraciones para el podcast Meghan McCain Has Entered The Chat, condesando que cree plenamente en los testimonios de las personas que aparecen en el material y que aseguran haber vivido caso de abuso en las oficinas de Nickelodeon.

¿De qué trata Quiet on Set?

Quiet on Set profundiza en los entresijos de la producción de ciertos programas infantiles dirigidos por Dan Schneider en Nickelodeon durante finales de los años 90 y principios de los 2000 en los Estados Unidos. Revela un sombrío trasfondo marcado por el acoso, un ambiente laboral tóxico, y abusos, que prevalecían detrás de las cámaras. Estas condiciones hostiles no sólo arrojan luz sobre las experiencias de quienes trabajaron en esos programas, sino que también plantean preguntas incómodas sobre la cultura laboral en la industria del entretenimiento, especialmente en el contexto de la producción dirigida al público infantil.

¿Qué dijo Melissa Joan Hart sobre Quiet on Set?

Después de haber trabajado muchos años en la industria de la televisión, Melissa habla sobre el documental que habla sobre los atropellos en Nickelodeon. A sus 47 años posee un entendimiento bastante claro sobre la el negocio del entretenimiento y, aunque revela que no ha visto el documental, sostiene que cree al 100% en todos los testimonios de Quiet on Set:

No conozco las experiencias de otras personas. No niego nada de lo que digan los demás. Nunca me han contado las historias de estas personas que están en el documental y debo decir que nunca escuché una historia de una estrella de Nickelodeon personalmente. Nadie ha venido a mí ni me ha hablado sobre ninguna de estas situaciones, y eso no quiere decir nada sobre la historia de nadie. Confío absolutamente y creo en ellos al 100 por ciento.

Los peligros de abuso a menores en Hollywood representan una oscura realidad que ha salido a la luz en años recientes. Casos de explotación, manipulación y agresión han involucrado a figuras poderosas dentro de la industria del entretenimiento. El acceso a la fama y la presión para triunfar han creado un entorno propicio para el abuso, donde los niños y adolescentes pueden ser vulnerables. La falta de protección adecuada y la cultura de silencio han perpetuado estos abusos. Es fundamental implementar medidas efectivas para salvaguardar a los menores y promover un ambiente seguro y ético en la industria cinematográfica.

¿Por qué Sabrina, la bruja adolescente es una serie de culto?

Su premisa única que combina elementos de comedia, fantasía y drama, atrajo tanto a adolescentes como a adultos. La serie ofrece una visión fresca y moderna de la brujería, con la protagonista, Sabrina Spellman, lidiando con los desafíos de la adolescencia mientras descubre sus habilidades mágicas. Los personajes carismáticos y las relaciones interpersonales complejas añaden profundidad a la trama. Además, la estética de los años 90 y la nostalgia asociada con esa época contribuyen a su atractivo duradero. La serie también abordó temas relevantes como la diversidad, la inclusión y el feminismo, adelantándose a su tiempo en algunos aspectos. Su legado perdura a través de múltiples adaptaciones y spin-offs, manteniendo su lugar en el corazón de los espectadores como un clásico de la televisión.

