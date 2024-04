Quiet on Set: ¿Cuándo y dónde ver el documental de Nickelodeon que habla sobre los abusos que vivió Drake Bell?

El documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV - 83%, recién fue estrenado en Estados Unidos el pasado mes de marzo y ya ha logrado causar bastante revuelo en las redes sociales y los medios de comunicación, sin embargo, el debate sobre las presuntas condiciones laborales perjudiciales en Nickelodeon podría estar en sus primeras etapas. Los relatos presentados han suscitado un intenso cuestionamiento en torno a la protección y el cuidado de los talentos juveniles dentro del ámbito del entretenimiento.

Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, producido por Investigation Discovery, se conforma hasta el momento por cuatro episodios que presentan testimonios y levantan acusaciones de abuso, discriminación de género, racismo y conducta inapropiada que afectaron a niños y jóvenes en los sets de producción de programas televisivos de Nick bajo la dirección de Dan Schneider. Antiguas estrellas infantiles comparten sus vivencias en los sets de distintos programas, como All That, El Show de Amanda, Drake y Josh, Zoey 101, iCarly, Victorious y Sam y Cat. También antiguos creativos y colaboradores comparten a detalle sus vivencias tras bambalinas, señalando que tuvieron que lidiar con entornos laborales perjudiciales.

Cada entrega de los cuatro episodios de esta serie revela información impactante, con detalles que podrían bastar para manchar la reputación del icónico legado televisivo de la cadena de televisión naranja. A lo largo de toda la serie, se expone detalladamente y se sintetiza en el cuarto capítulo la presencia de tres individuos acusados de pedofilia que estuvieron empleados en producciones emblemáticas desde la década de los 90 hasta finales de los años 2000: Ezel Channel, Jason Michael Handy y Brian Peck.

Póster oficial de Quiet on Set (Créditos: IMDb)

¿Qué actores y creativos participan en Quiet on Set?

Quiet on Set ofrece conversaciones reveladoras con figuras destacadas como y Drake Bell, Katrina Johnson, Alexa Nikolas de Zoey 101, el presentador y productor, Marc Summers, Kyle Sullivan de All That, así como Katrina Johnson y Giovonnie Samuels. El documental está dirigido por Mary Robertson y Emma Schwartz.

¿Es cierto que Quiet on Set tendrá un quinto episodio?

Absolutamente cierto. El próximo 7 de abril se estrenará un quinto y último episodio sorpresa, el cual abordará las revelaciones desentrañadas en los previos cuatro capítulos. Además, ofrecerá una entrevista inédita con Drake Bell.

Nichelle Nichols y Kimberly Russell junto a Schneider (Créditos: IMDb)

¿Cuándo y dónde se estrenará Quiet on Set en Latinoamérica?

Actualmente, Quiet on Set solo se puede ver en Estados Unidos, sin embargo, tenemos buenas noticias: Max, la plataforma de streaming anunció que Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, se integrará a su catálogo a partir del próximo 16 de abril, bajo el nombre de El lado oscuro de la fama infantil.

A continuación, te compartimos el tráiler de Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV.

