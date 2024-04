Oppenheimmer se estrena en Japón con cifra millonaria en taquilla y se coloca en el top 3 de lo más visto

Después de más ocho meses después de su estreno inicial, el pasado viernes 29 de abril, se estrenó en Japón la aclamada película biográfica Oppenheimer - 95%, galardonada con siete premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, por su retrato de J. Robert Oppenheimer, físico estadounidense considerado como el padre de la bomba atómica.

El debut de la película en Japón se materializó en el distrito Shinjuku de Tokio, donde los espectadores se congregaron para el ingreso a las funciones.

Desde las 9:00 de la mañana, largas filas de asistentes esperaban para el estreno de la cinta, cuya historia marcó a Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Cómo le fue a Oppenheimmer en taquilla durante su fin estreno en Japón?

Durante su primer fin de semana en las pantallas japonesas, la película logró una recaudación de 2.5 millones de dólares en 343 salas de cine. Este logro sobrepasa a otras producciones destacadas como Aquaman y El Reino Perdido - 42% y Duna: Parte Dos - 90%, que registraron ingresos de 1,6 millones y 1,3 millones de dólares respectivamente en sus fines de semana de estreno.

Robert Downey Jr. como Lewis Strauss y Cillian Murphy como Oppenheimer (Fuente: Universal Pictures)

¿Por qué no se había estrenado Oppenhaimer en Japón?

El estreno de la película en Japón sufrió un retraso inicial debido a que su lanzamiento mundial en julio pasado coincidió apenas unas semanas antes del aniversario de los devastadores bombardeos atómicos de 1945 en Hiroshima y Nagasaki.

Estos trágicos eventos tuvieron lugar el 6 y el 9 de agosto, respectivamente, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

Póster oficial de Oppenheimer (Fuente: Universal Pictures México)

Considerando el trasfondo histórico en el que dos mortales explosiones nucleares sacudieron al país nipón hace casi ocho décadas, hubo una incertidumbre inicial sobre si la película se exhibiría en Japón, especialmente después de que Toho-Towa, una importante distribuidora, decidiera no hacerse cargo de la cinta.

Sin embargo, Bitters End, la distribuidora detrás de los exitosos estrenos japoneses de Parásitos - 100% y Días Perfectos - 92%, optó por llevar Oppenheimer a los cines japoneses después de una considerable discusión sobre sus temas.

Finalmente, esta decisión resultó ser acertada, como lo demuestra el entusiasmo del público japonés en su primer fin de semana de estreno.

¿De qué trata Oppenheimer?

Dirigida por Christopher Nolan y basada en la novela American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y Martin Sherwin, la trama de la cinta aborda parte de la vida del físico estadounidense Oppenheimer (Cillian Murphy), al frente del Proyecto Manhattan, donde lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica.

Desconcertado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación.

