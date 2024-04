Kristen Stewart dice que jamás harás películas con Marvel Studios porque son 'una pesadilla'

Kristen Stewart comparte una declaración sorprendente que ha dejado a muchos boquiabiertos. La aclamada actriz ha afirmado categóricamente que nunca participará en películas producidas por Marvel Studios, describiéndolas como "una pesadilla". La estrella de Spencer - 85% pone en la cuerda floja a las producciones del MCU, mismas que durante los últimos años han sido especialmente criticadas en redes sociales.

No te pierdas: Tom Holland y Francesca Amewudah-Rivers serán Romeo y Julieta en nueva adaptación de Shakespeare

Stewart, conocida por su trabajo en películas independientes y dramas de autor, ha forjado una destacada carrera desde que saltó a la fama con su papel protagónico en la saga de películas Crepúsculo - 48%. Desde entonces, ha demostrado su talento en una amplia gama de proyectos, desde dramas íntimos hasta thrillers psicológicos. Su presencia en la industria deja en claro que no es cualquier voz perdida en el ruido, si no una fuente de sólida opinión crítica.

Kristen Stewart como la princesa Diana en Spencer (Fuente: IMDb)

¿Qué dijo Stewart sobre las película de Marvel?

Las películas de Marvel Studios han dominado la taquilla mundial durante más de una década con su universo cinematográfico interconectado y sus icónicos superhéroes. Han redefinido el género de las películas de superhéroes y han establecido nuevos estándares en cuanto a la narrativa y los efectos visuales en el cine comercial. A pesar de su éxito masivo, las películas de Marvel Studios no están exentas de críticas. Si bien muchos elogian su capacidad para entretener y su espectacularidad visual, otros argumentan que pueden carecer de originalidad y profundidad en la narrativa. Se han señalado tendencias repetitivas en las tramas y críticas a la falta de riesgo creativo.

Te invitamos a leer: El actor de 'Pobres Criaturas', Ramy Youssef, pide liberación de Palestina y de rehenes

Stewart, conocida por su compromiso con proyectos cinematográficos que desafían las convenciones y exploran temas complejos, ha expresado su preocupación por la homogeneización del cine popular. En declaraciones recientes para el podcast Not Skinny but Not Fat (vía Variety), la actriz afirmó que no tiene interés en formar parte de esa gran maquinaria:

Probablemente nunca haré una película de Marvel... en realidad, suena como una maldita pesadilla. [...] Habría que poner tanto dinero y tanta confianza en una sola persona… y no sucede. Y, por lo tanto, lo que termina sucediendo es esta experiencia algorítmica y extraña en la que no puedes sentir nada personal al respecto. Probablemente no. Pero tal vez el mundo cambie, eso es lo que digo. ¿Cómo podría decirte que no cuando tal vez algún día... si Greta Gerwig me pidiera que hiciera una película de Marvel, entonces la haría?

Kristen Stewart como Bella Swan en Crepúsculo (Fuente: IMDb)

Crimes of the Future (Fuente: Pissed Off Geek)

La postura de Stewart podría generar un debate apasionado en las redes sociales y entre los expertos de la industria. Algunos podrían elogiarla por defender la integridad artística y resistirse a la comercialización excesiva, mientras que otros la criticarían por lo que perciben como un desprecio hacia un género de cine que ha ganado millones de seguidores en todo el mundo.

Independientemente de las opiniones divergentes, la declaración de Kristen Stewart destaca un dilema persistente en la industria del cine: ¿cómo equilibrar el entretenimiento comercial con la exploración artística? Mientras Hollywood continúe navegando por este territorio complejo, el debate sobre el papel de las películas de gran presupuesto como las producidas por Marvel Studios seguirá siendo un tema candente en la comunidad cinematográfica.

También puede interesarte: El actor de 'Pobres Criaturas', Ramy Youssef, pide liberación de Palestina y de rehenes