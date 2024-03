Matthew Underwood, estrella de Zoey 101, revela que fue víctima de agresión sexual

Matthew Underwood, conocido por su papel en la exitosa serie de Nickelodeon, Zoey 101, ha conmocionado a sus seguidores en redes al revelar que fue víctima de agresión sexual en el pasado. El actor, quien interpretó a Logan Reese en la popular serie juvenil, compartió su experiencia personal a través de una publicación, desatando una ola de apoyo y solidaridad de parte de sus fans y colegas de la industria.

¿Qué dijo Matthew respecto a su experiencia de agresión sexual?

En su mensaje, Underwood abordó el doloroso episodio que marcó su vida, expresando que había guardado silencio por mucho tiempo debido al estigma y la vergüenza asociados con las víctimas de agresión sexual. Sin embargo, sintió que era importante romper el silencio y compartir su historia para crear conciencia sobre esta problemática y brindar apoyo a otros sobrevivientes, en especial ahora, tras el lanzamiento de Quiet on Set, el polémico documental que aborda los casos de abusos en oficinas de Nickelodeon y que ponen en la cuerda floja a Dan Schneider, el caótico productor señalado de comportamiento inadecuado.

Sé que mucha gente quiere que responda al documental Quiet on Set. Voy a compartir algo con ustedes de lo que nunca pensé que tendría que hablar públicamente, ya que, sinceramente, no es de su incumbencia de todos modos. Cuando tenía 12 años, el padrastro de mi mejor amigo abusó de mí. Perdí a los mejores amigos que alguna vez tuve, porque no podía pasar tiempo con ellos sin sentir el disgusto personal y la traición provocada por un hombre en quien confiaba, alguien quien era como un padre para mí.

Cuando tenía 19 años, fui acosado y agredido sexualmente por mi agente en ese momento, quien había pasado una buena cantidad de tiempo generando confianza en mí como amigo y mentor. Una vez más, mi confianza fue traicionada y mi propia imagen fue aplastada. Lo denuncié a la agencia y desde entonces fue despedido, aunque todavía está activo en la industria. Esta experiencia provocó mi alejamiento de Los Ángeles y puso fin a mi carrera en actuación.

¿Por qué te digo esto? Bueno, últimamente mucha gente ha estado explotando mi correo electrónico diciéndome que esperan que mi mamá y yo muramos, y que ardamos en el infierno. Me están llamando defensor pedófilo y todo eso. He pasado muchos años reconstruyendo mi autoimagen y esas palabras de odio tienen poco efecto en mí hoy. Pero me imagino que muchos de mis amigos en el negocio están siendo igualmente acosados si no se unen al coro. Estoy compartiendo esto con la esperanza de que algunos de ustedes puedan reconocer que sólo porque una persona no grite a los cuatro vientos que los pedófilos son malos o que la gente puede ser mala, no significa que no tengan sus propios motivos para permanecer en silencio, buenos motivos, motivos personales.

Siento una empatía extrema por cualquiera de los que hayan sufrido a manos de personas en las que confiaban. Espero que todos puedan crecer amándose a sí mismos y tengan un gran apoyo de sus familiares y amigos en su viaje de recuperación. También les pido a todos que se tomen unos momentos y consideren por qué alguien podría no compartir sus experiencias públicamente y no avergonzarlo de inmediato por reservarse su derecho a la privacidad.

Nunca tuve una mala experiencia trabajando en el set de un programa de Nickelodeon y nunca tuve una mala experiencia con Dan. No tengo nada que añadir a la conversación que a alguien le gustaría escuchar. Me gusta creer que las personas tienen la capacidad de ser mejores humanos y Dan parece reconocer que había sido un imbécil en su pasado. Vivo para creer que es totalmente capaz de ser una creación y un compañero de trabajo con el que todos puedan disfrutar trabajando. No tengo expectativas de volver a trabajar con él, este solo soy yo quiero el bien para cualquiera que quiera ser mejor.

La industria del entretenimiento ha sido durante mucho tiempo un terreno donde el abuso y la explotación pueden ocurrir, y las revelaciones de figuras prominentes como Underwood arrojan luz sobre la necesidad de abordar estos problemas de manera seria y efectiva. Su valiente testimonio ha servido como un recordatorio poderoso de que la agresión sexual puede afectar a cualquier persona, independientemente de su estatus o fama.

En medio del caos, Underwood ha expresado su gratitud hacia aquellos que han compartido palabras de aliento y solidaridad. A través de sus redes sociales, ha reiterado su compromiso de continuar abogando por la conciencia y el cambio en torno a temas importantes como la agresión sexual y el trauma.

