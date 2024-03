Wicked: Ariana Grande y Cynthia Erivo cantaron en vivo durante el rodaje de la película

Wicked: Part One es una de las películas más esperadas del año, la esperada adaptación del conocido musical de Broadway que ha alcanzado niveles de fama global como pocos. Jon M. Chu, director de la cinta, se entrevista con Vanity Fair y revela que Ariana Grande y Cynthia Erivo se negaron a cantar con pista durante la filmación, haciéndolo completamente en vivo para todos en el set y, próximamente, para las salas de cine.

¿De qué trata Wicked?

Wicked es un musical que reimagina la historia de El Mago de Oz, centrándose en la amistad entre la Bruja Mala del Oeste y la Bruja Buena del Norte, y cómo sus caminos divergentes las transforman en figuras icónicas. La obra explora temas de aceptación, poder y redención en un mundo mágico.

¿Qué dijo el director de Wicked sobre el trabajo de Ariana Grande y Cynthia Erivo?

Ariana interpreta a Glinda y Cynthia a Elphaba, las protagonistas de la historia. Su canto durante la filmación no podría hacer sentir más orgulloso al director:

Estas son voces en vivo. Cuando lo estábamos filmando, esas chicas dijeron: ‘Al carajo las pre grabaciones. Vamos a vivir.’

Ariana y Cynthia

comenzó su carrera en el elenco de la serie de televisión de Nickelodeon,, antes de lanzarse como solista con álbumes exitosos como "Yours Truly" y "My Everything". Con una voz poderosa y versátil, ha dominado las listas de éxitos con éxitos como "Problem" y "Thank U, Next", convirtiéndose en una de las artistas más influyentes de su generación.

Cynthia Erivo es ganadora del premio Tony y del Grammy por su papel en el musical The Color Purple, logrando cautivar audiencias con su increíble rango vocal y su talento interpretativo. Además, ha demostrado su talento actoral en películas como Harriet - 40%, donde recibió elogios por su interpretación de la legendaria activista Harriet Tubman. Erivo es reconocida por su compromiso con la excelencia artística y su capacidad para emocionar y conmover a su audiencia.

Clásico sin igual

Wicked ha alcanzado el estatus de clásico atemporal en el mundo del teatro musical. Su adaptación de la novela homónima de Gregory Maguire, que a su vez es una reimaginación del clásico literario El Mago de Oz, ofrece una perspectiva fresca y provocativa sobre los personajes y eventos conocidos. Al explorar los orígenes de la Bruja Mala del Oeste y la Bruja Buena del Norte, el musical profundiza en temas universales como la amistad, la aceptación y la redención.

Además, la partitura de Stephen Schwartz es una obra maestra musical que fusiona elementos de pop, rock y teatro clásico de manera magistral, con canciones emblemáticas como "Defying Gravity" que resuenan en el corazón del público. Otro factor clave es su producción visualmente impresionante, con escenografías y efectos especiales innovadores que transportan a la audiencia a un mundo mágico y lleno de imaginación.

La historia de Wicked toca temas relevantes en cualquier época, como la lucha por la identidad, el poder y la corrupción, y la importancia de cuestionar las normas establecidas. Estos elementos combinados aseguran que Wicked seguirá siendo apreciado y reverenciado en el mundo del teatro musical por generaciones venideras.

