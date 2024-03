A Thousand Pines: El documental de Sebastián Díaz que aborda el duro trabajo de la plantación de pinos en EU

El Festival de Cine Latino de San Diego ha comenzado y con él vienen numerosas producciones que narran la experiencia latina desde la lente cinematográfica. Entre los títulos destaca A Thousand Pines, documental dirigido por Sebastián Díaz y Noam Osband que propone un acercamiento a la realidad de plantadores de pinos en Estados Unidos, trabajadores hispanos que se enfrentan a un duro escenario cotidiano que involucra precarias condiciones de vida y mucho esfuerzo.

¿De qué trata A Thousand Pines?

En un mundo donde las fronteras no solo dividen tierras, sino también familias, se despliega una historia reveladora que examina los sacrificios y desafíos que enfrentan aquellos que buscan una vida mejor a través de las fronteras nacionales. En el corazón de esta narrativa se encuentra Raymundo Morales, un hombre cuya determinación y sacrificio encarnan las luchas y esperanzas de muchos.

En un intento por proporcionar para su familia y asegurar un futuro más próspero, Raymundo lidera a un grupo de trabajadores en un viaje que cruza fronteras geográficas y emocionales. Su destino: los vastos bosques de pinos comerciales en los Estados Unidos. El documental se adentra en las complejidades de las visas de trabajo temporales y la precariedad que rodea a quienes las obtienen.

A través de los ojos de Raymundo y su equipo, se revela un mundo donde la incertidumbre y el miedo se entrelazan con la esperanza de un futuro mejor. Cada día, estos trabajadores arriesgan no solo su seguridad física, sino también el vínculo emocional con sus familias, luchando contra la soledad y la nostalgia en un país extranjero mientras siembran semillas que cumplan con la demanda de la industria de bosques de pinos comerciales en Estados Unidos.

¿Cuándo se proyecta A Thousand Pines?

El Festival de Cine Latino de San Diego comenzó el pasado 14 de marzo y se extiende hasta el 24 de este mes. A Thousand Pines se proyectó el 16 de marzo y mañana 20 de marzo vuelve a la pantalla en punto de las 4:45 P.M. (hora del Pacífico). También será transmitido en cadena nacional.

Este festival es un evento cultural de gran relevancia que no solo celebra la rica diversidad y herencia latina en el mundo del cine, sino que también sirve como plataforma para destacar las voces y perspectivas latinas en la industria cinematográfica, promoviendo la inclusión y la representación dentro de la comunidad cinematográfica, ofreciendo al público la oportunidad de explorar y apreciar una amplia gama de historias y culturas latinas.

Además, el Festival de Cine Latino de San Diego desempeña un papel crucial en la práctica del diálogo intercultural y la comprensión mutua al brindar la oportunidad de conectar a personas de diversas comunidades a través del arte cinematográfico, fomentando así la empatía y el entendimiento entre diferentes culturas.

El festival tiene un impacto significativo en la industria del entretenimiento al servir como plataforma para destacar talentos emergentes y establecidos en la comunidad latina. Proporciona una vitrina invaluable para directores, actores, productores y otros profesionales del cine latino, ayudando a fomentar la visibilidad de problemas sociales, realidad cultural y el reconocimiento de su trabajo tanto a nivel nacional como internacional.

¿Quién es Sebastián Díaz?

Sebastián ganó dos veces el premio Emmy por su labor de edición en el OpDoc de The New York Times, Attention, Murderes Next Door y en el documental interactivo The And. Trabajó como editor en Takeover, preseleccionado para los premios Oscar. Su cortometraje documental Toñita's ganó el premio al Mejor Cortometraje Documental en el Festival de Cine Latino de San Diego.

Sebastián fue becario del Latino Media Market 2020 por A Thousand Pines. Ha trabajado para la BBC, Retro Report, The New York Times y el Museo Guggenheim. Sus preocupaciones artísticas abordan a menudo la experiencia latina en Estados Unidos.

