Rebel Moon 2: Netflix estrena impactante tráiler de la secuela de Zack Snyder

Por fin se reveló el tráiler de ‘Rebel Moon 2’, la serie inspirada en el universo de STAR WARS cuya protagonista, interpretada por Sofia Boutella luchará para defender Veldt, lugar que se convirtió en su hogar.

Todo lo que debes recordar de Rebel Moon: Parte 1

Kora es una de las guerreras más mortíferas del Mundo Madre, un imperio que controla el universo. Sin embargo, huye y se refugia en un modesto pueblo que se dedica a cultivar la tierra.

No obstante, la paz no durará mucho para Kora y tras intentar establecerse como una aldeana más, el ejército de Mundo Madre llega a la comunidad para saquear y apropiarse de toda la producción.

Ante el peligro inminente, la guerrera decide salir del anonimato y luchar para defender la aldea que la recibió. Kora comienza un reclutamiento de guerreros para defender su ‘patria’ adoptiva, sin embargo la traición pronto llega y echa por la borda los planes de la guerrera líder.

Una cruenta batalla encamina a la conclusión de la primera parte de Rebel Moon (Parte Uno): La Niña del Fuego y tras el triunfo de Kora y su pequeño ejército regresan a Veldt para continuar con su estrategia de liberación.

¿Qué se ve en el tráiler de Rebel Moon: La Guerrera que deja marcas?

Tras los eventos de la última pelea, Kora junto con Kora, Titus, Gunnar, Némesis y Tarak, intentarán retomar sus vidas en la aldea mientras desarrollan un plan de lucha contra Mundo Madre.

Mientras se preparan para la siguiente batalla, los guerreros develarán algunas de sus más íntimas razones para pelear contra el ejército de Atticus Noble.

Entre los personajes que regresan a la secuela se encuentra Jimmy el robot, cuya voz es interpretada por Anthony Hopkins.

La polémica en torno a Rebel Moon

Sofía, Boutella, recientemente confesó en una entrevista a Vulture que las malas críticas a la primera película la devastaron y, que pese a que una actriz siempre debe estar a la expectativa acerca de las reacciones en torno a los proyectos, estas la rebasaron.

"Siempre pensé que estaba completamente preparada para recibir esos golpes, y luego leí las críticas que cayeron sobre 'Rebel Moon' y realmente me afectaron", señaló Boutella.

Asimismo Sofía señaló que se sentía realmente apenada por cómo pudo haber afectado a terceros la recepción de la película, sobre todo aquellos que han seguido su trabajo.

"Voy a ser honesta al respecto. Siento que lo estoy cargando por todos los que se preocuparon tanto por este proyecto, y eso es lo que me afectó. No la forma en que luzco. Si algo, he tenido bastante suerte y a la gente le gusta mi trabajo en ella, pero la película fue criticada".

