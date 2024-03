Creador de X-Men ‘97 habría sido despedido por Marvel porque 'era una pesadilla'

El mundo del entretenimiento se ha visto sacudido por la reciente noticia del despido del creador y guionista principal de X-Men ‘97, Beau DeMayo, por parte de Marvel Studios. Aunque la compañía no ha proporcionado una declaración oficial sobre las razones detrás de esta decisión, recientes rumores han difundido las razones que habrían llevado a esta separación.

También te puede interesar: X-Men '97: Lo que necesitas saber sobre el regreso de la serie noventera de Marvel

De acuerdo con información proporcionada por el periodista Jeff Sneider (vía One Take News), la posible causa detrás del despido de DeMayo sería su comportamiento considerado problemático durante la producción de la serie animada. Según fuentes internas citadas por Sneider, DeMayo habría sido descrito como "Una pesadilla absoluta con la que lidiar a diario", lo que habría generado conflictos constantes con el equipo de producción y habría afectado negativamente el ambiente de trabajo.

Beau DeMayo (Imagen: IMDb)

Además, Sneider habría respaldado los rumores que circulan de que el despido de DeMayo está vinculado a la revelación de su cuenta en un popular sitio con contenido para adultos. Varios usuarios en Twitter han especulado sobre la posibilidad de que Marvel haya decidido despedir al guionista después de que se filtraran imágenes de su cuenta.

También lee: ¿Giancarlo Esposito y Denzel Washington como Profesor X y Magneto en el MCU? Esto sabemos

Aunque estas teorías aún no han sido confirmadas por fuentes oficiales, sugieren posibles motivos detrás del despido de DeMayo. Su rápida salida del proyecto, justo antes del estreno de la serie, ha generado una gran incertidumbre entre los fans y ha planteado interrogantes sobre el futuro de X-Men ‘97.

¿Qué sabemos de X-Men ‘97?

X-Men '97 está basada en el equipo de superhéroes de Marvel Comics, los X-Men. Es una continuación de la aclamada serie X-Men: The Animated Series (1992-1997), retomando la historia después de la pérdida de su líder, el Profesor X. La serie es producida por Marvel Studios Animation, con DeMayo como guionista principal de las dos primeras temporadas y Jake Castorena como director supervisor.

Varios miembros del elenco original regresan para retomar sus roles o interpretar nuevos personajes. La serie marca el primer proyecto de los X-Men bajo la dirección de Marvel Studios después de que la compañía recuperara los derechos cinematográficos y televisivos de los personajes.

X-Men '97 está programada para estrenar sus dos primeros episodios el 20 de marzo de 2024, con el resto de la primera temporada lanzándose semanalmente hasta el 15 de mayo. Se está desarrollando una segunda temporada.

La trama retoma después de los eventos de X-Men: The Animated Series, enfrentando al equipo de los X-Men a nuevos desafíos tras la pérdida del Profesor X. El elenco principal incluye a personajes icónicos como Cyclops, Jean Grey, Storm, Wolverine, Rogue, Beast, Gambit, Jubilee, Bishop y Magneto, entre otros. La serie promete explorar temas contemporáneos y la dinámica emocional entre los personajes, manteniendo el estilo estético y narrativo de la serie original.



No te vayas sin leer: X-Men '97 cambió a un personaje de la serie original y ahora es no binario