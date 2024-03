¿Giancarlo Esposito y Denzel Washington como Profesor X y Magneto en el MCU? Esto sabemos

El reconocido actor Giancarlo Esposito ha expresado su interés en interpretar al icónico Profesor X en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), y ha sugerido que le encantaría ver a su colega Denzel Washington como Magneto en la tan esperada incorporación de los X-Men al universo de superhéroes de Marvel.

En una reciente entrevista con Amon Warmann (vía Movie Web), Esposito, conocido por sus destacadas actuaciones en series como Breaking Bad - 100% y The Mandalorian - 91%, reveló que ha considerado la posibilidad de interpretar al líder mutante, aunque también señaló una preocupación respecto a ciertos aspectos del personaje.

Giancarlo Esposito (Imagen: IMDb)

Aunque Esposito se mostró renuente a interpretar a un Profesor X confinado a una silla de ruedas todo el tiempo, señaló que el personaje ha tenido momentos en los cómics donde ha dejado atrás su silla, lo que abre la posibilidad a diferentes enfoques en una posible adaptación cinematográfica. "Creo que sería genial interpretar al Profesor X en alguna otra encarnación que no sea solo la silla de ruedas. ¿Verdad? Porque la idea física de estar en una silla de ruedas todos los días no me atrae", comentó Esposito.

Sin embargo, el actor también dejó claro que estaría dispuesto a considerar el papel si se le presenta una propuesta convincente. "Pero ciertamente, podríamos encontrar algo quizás. El Profesor X no siempre estuvo en la silla de ruedas, pero eso es parte de su desarrollo como personaje. Así que, pienso en ello un poco, pero no le doy todas mis energías porque tendría que llegarme a mí", agregó.

Además, Esposito manifestó su entusiasmo ante la posibilidad de trabajar junto a Denzel Washington, quien ha sido propuesto por los fanáticos para interpretar al poderoso villano Magneto. "Creo que sería genial. Sería genial", afirmó el actor.

La sugerencia de que Washington interprete a Magneto ya había sido propuesta por algunos fanáticos, quienes destacan la habilidad del actor para dar vida a personajes complejos y poderosos en el cine. La idea de ver a Esposito y Washington enfrentándose en la pantalla grande como dos de los personajes más emblemáticos del mundo de los cómics ha despertado un gran interés en la comunidad cinematográfica.

Aunque aún no se ha anunciado oficialmente cómo será la introducción de los X-Men en el MCU, los comentarios de Esposito han avivado aún más la especulación sobre el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Con proyectos como Deadpool & Wolverine en camino, los fanáticos esperan con ansias ver cómo se desarrolla esta nueva fase del MCU y quiénes serán los actores que darán vida a estos queridos personajes.

Por el momento, Giancarlo Esposito continúa con múltiples proyectos en marcha, incluyendo películas como MaXXXine y Megalopolis, mientras que los fanáticos aguardan con expectación más noticias sobre el casting de los X-Men en el MCU.

