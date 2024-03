Billie Eilish da su primer Oscar a Barbie al ganar a Mejor Canción por 'What I Was Made For'

La talentosa cantante Billie Eilish ha sido la responsable de darle el primer Premio de la Academia a Barbie, al ganar en la categoría de Mejor Canción Original. La canción galardonada, "What I Was Made For", coescrita por Eilish junto a Finneas, se ha convertido en un elemento icónico de la banda sonora de la película dirigida por Greta Gerwig.

El tema musical, que refleja la lucha personal de Eilish por encontrar su verdadera pasión, ha cobrado un significado aún más profundo en el contexto de Barbie. En la trama de la película, la canción acompaña el viaje espiritual del personaje principal, interpretado por Margot Robbie, mientras descubre su identidad y su conexión con el mundo real, trascendiendo así su condición de muñeca de plástico.

Con esta victoria, Eilish y Finneas, su hermano y colaborador, celebran su segundo Oscar (el primero fue por la canción “No Time to Die”), añadiendo un nuevo logro a su impresionante carrera. La canción también fue reconocida previamente en los premios Grammy y en los Globos de Oro, consolidando su éxito tanto en la industria musical como en la cinematográfica.

"Estoy increíblemente agradecida y honrada", expresó Eilish (vía The Guardian) al recibir el premio, dedicándolo a todos los afectados por la película y el impacto que ha tenido en el público. Esta victoria marca un hito significativo en la trayectoria de la joven artista, demostrando su versatilidad y talento en distintos ámbitos creativos.

Más información en breve…