I'm Just Ken: Así fue la presentación de Ryan Gosling en los Óscar 2024

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más esperados de la ceremonia del Óscar 2024 era la interpretación de la canción I'm Just Ken por parte del actor Ryan Gosling, quien dio vida a uno de los tantos Ken en Barbie de Greta Gerwig. La canción fue escrita y producida por Mark Ronson y Andrew Wyatt, y es una de las cinco canciones que compiten por el premio a la Mejor Canción Original.

¿De qué trata Barbie?

En un vibrante universo de perfección, donde los días son siempre maravillosos y las fiestas rebosan música y color, vive Barbie, una muñeca extraordinaria y enigmática. Sin embargo, su curiosidad y genuina autenticidad la llevan a formular incómodas preguntas que desafían la utopía de Barbieland. Cuando Barbie descubre que su capacidad para apoyar los talones y tener los pies planos le otorgan una fortaleza única, se embarca en una emocionante travesía hacia el mundo real. Acompañada por Ken, su intrépido compañero de aventuras, Barbie explorará el verdadero significado de la diversidad y la individualidad.

I'm Just Ken es uno de los dos temas de Barbie que obtuvieron una nominación al Óscar a la Mejor Canción Original. La otra es What Was I Made For? de Billie Eilish y Finneas, que ganó el Grammy a la mejor canción escrita para medios visuales por encima de I'm Just Ken y Dance the Night de Dua Lipa.

Ryan Gosling interpretando a Ken en Barbie (2023)

Bajo una resplandeciente luz rosada, Gosling apareció en un atuendo rosa brillante y guantes del mismo tono para entonar las primeras notas de I'm Just Ken. Su ubicación entre los espectadores, justo detrás de Margot Robbie, provocó risas incontenibles en la actriz. Posteriormente, el artista se trasladó al escenario, donde Mark Ronson se unió con su guitarra y un grupo de talentosos bailarines respaldó la actuación. Para sorpresa de todos, Slash, el aclamado guitarrista detrás de los grandes éxitos de Guns N' Roses, también hizo su entrada triunfal en el escenario.

Pero Gosling no estuvo solo en este performance, ya que los otros Kens: Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gatwa y Kingsley Ben-Adir, también se unieron al número. En un momento destacado, Gosling regresó entre la audiencia para acercar el micrófono a sus compañeras de Barbie, Greta Gerwig, Robbie y America Ferrera, quienes se unieron a la interpretación con mucha alegría pese a la derrota de Barbie en la mayoría de las categorías donde tenía posibilidad de ganar.

Pese a la enérgica interpretación de Gosling, al final Eilish y su hermano Finneas terminaron llevándose el premio a Mejor Canción Original. A la hora de recoger el premio, la artista comentó: "Me siento increíblemente afortunada y honrada", y aprovechó para dedicar el premio a "todos los que fueron conmovidos por la película y lo increíble que fue".

