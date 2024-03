Sony en supuesta 'bronca' con Dakota Johnson por mala publicidad de Madame Web

Sony Pictures y el equipo detrás de la película Madame Web - 14% estarían experimentando una creciente irritación hacia la actriz Dakota Johnson, quien interpreta al personaje principal, debido a sus declaraciones públicas sobre el fracaso en taquilla de la cinta. Según fuentes cercanas a la producción, Johnson ha sido acusada de "arrastrar" la película y de no "asumir ninguna responsabilidad" por su pobre desempeño en la taquilla, lo que ha generado tensión en el estudio.



La película, con un presupuesto de producción de US $80 millones, ha sido duramente criticada tanto por críticos como por espectadores desde su lanzamiento en el Día de San Valentín. A pesar de las expectativas iniciales, Madame Web ha recaudado apenas US $40 millones en la taquilla doméstica (Estados Unidos y Canadá) hasta el momento, marcando uno de los debuts más bajos para una película de superhéroes en la memoria reciente, con apenas US $15.1 millones en su fin de semana de estreno.

Dakota Johnson (Imagen: Getty)

La controversia escaló cuando Dakota Johnson admitió en una entrevista con Bustle que no había visto la película y realizó varias declaraciones desfavorables sobre la producción: “Desafortunadamente, no me sorprende que esto haya pasado", dijo, y más tarde añadió: “El público siempre podrá detectar la basura”.

Según una fuente de DailyMail.com, muchos en Sony están cuestionando el poder estelar de Johnson y cómo reaccionó ante el fracaso. Se informa que el estudio está molesto por las continuas críticas de Johnson y su aparente falta de apoyo a la película. Si bien se considera aceptable que los actores hagan bromas sobre el bajo rendimiento de una película, los productores y ejecutivos de Sony no tomaron bien las constantes críticas de Johnson hacia Madame Web.

La situación se complica aún más por el hecho de que la película tenía la intención de iniciar una nueva franquicia, lo que ahora parece poco probable debido a su fracaso en taquilla. Según los informes, los ejecutivos de Sony están preocupados por el impacto negativo que los comentarios de Johnson podrían tener en su reputación y en su futuro en la industria.

Si bien las tensiones entre Johnson y los ejecutivos de Sony podrían tener consecuencias a corto plazo, algunos señalan que la actriz podría recuperar su posición si su próximo proyecto es un éxito. Sin embargo, por ahora, la situación parece tensa y podría afectar las relaciones entre la actriz y el estudio de forma importante.

Madame Web marca otro fracaso en la industria de superhéroes, uniéndose a una lista de películas recientes que han decepcionado tanto a críticos como a audiencias. A pesar de los esfuerzos del estudio y del equipo creativo, la película no logró cumplir con las expectativas y ahora enfrenta un futuro incierto en la taquilla y en el mundo del cine de superhéroes.

