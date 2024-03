Creadores de Naruto y One Piece se despiden de Akira Toriyama: 'Él fue mi inspiración'

El mundo del manga está de luto por la repentina partida de Akira Toriyama , el legendario creador del fenómeno mundial Dragon Ball, y de Dr. Slump. Su fallecimiento a los 68 años ha dejado un vacío en la industria, pero su legado perdurará en el corazón de sus seguidores y en las obras que nos ha legado.

Es ampliamente conocido que tanto Eiichiro Oda , creador del manga One Piece, como Masashi Kishimoto , creador de Naruto, fueron influenciados por la épica creación de Akira Toriyama, Dragon Ball. En vista del repentino fallecimiento de Toriyama, ambos autores han compartido declaraciones conmovedoras.

En su declaración, Oda expresó su profunda tristeza y shock por la pérdida de Akira Toriyama, describiendo el vacío que ha dejado. Recordó a Toriyama como una gran inspiración desde su infancia, valorando momentos como ser llamado por su nombre y socializar juntos (vía Anime Hunch):

Es demasiado pronto. El agujero que ha quedado es demasiado grande. Cuando pienso que nunca más lo volveré a ver, la tristeza me invade. Lo había admirado mucho desde que era niño, e incluso recuerdo el día en que me llamó por mi nombre por primera vez. También recuerdo con cariño el día que caminamos a casa después de que él usara la palabra “amigo” para referirse a nosotros, y el día que lo pasamos muy bien con Kishimoto. También recuerdo la última conversación que tuvimos.

Tomó el relevo de una época en la que a la gente le decían que leer manga los volvería estúpidos, y fue una de las personas que creó una era en la que adultos y niños podían disfrutar leyendo manga. Nos mostró que el manga podía hacer mucho y que podía llevarnos al mundo. Era como ver a un héroe avanzar. No sólo para los artistas de manga, sino que el entusiasmo y las emociones de la era de la serialización de Dragon Ball deben tener sus raíces en la infancia de los creadores de todas las industrias.

Su existencia es como un gran árbol. Para los artistas de manga de mi generación que estuvieron en el mismo escenario, nos dimos cuenta de que cuanto más nos acercábamos al trabajo de Toriyama, más grande se volvía. Fue aterrador. Pero aún así, estoy feliz de poder conocer al hombre despreocupado. Porque amamos al Sr. Toriyama a nivel sanguíneo. Con respeto y gratitud por el mundo rico y creativo que el Sr. Toriyama ha dejado atrás, rezo por su alma desde el fondo de mi corazón.

Que el cielo sea el tipo de lugar alegre que imaginó el Sr. Toriyama.

Kishimoto, por su parte, también se mostró conmocionado por la muerte de Toriyama. Sin embargo, luchó por expresar su dolor y en su lugar optó por compartir sus pensamientos y sentimientos no expresados con el autor al que admiraba profundamente:

Para ser honesto, no sé qué escribir ni cómo escribirlo. Pero ahora mismo quiero decirle al Sr. Toriyama las cosas que siempre quise preguntarle y mis sentimientos. Crecí con el manga del Sr. Toriyama, Dr. Slump en la escuela primaria y Dragon Ball en la secundaria. Para mí era natural tener el manga del Sr. Toriyama a mi lado como parte de mi vida. Incluso cuando me sentía deprimido, el Dragon Ball semanal siempre me hacía olvidarlo. Fue una salvación para mí, un chico de campo sin nada que hacer. ¡Así es como disfruté Dragon Ball!

Cuando era estudiante universitario, Dragon Ball, que había sido parte de mi vida durante tanto tiempo, terminó repentinamente. Me sentí abrumado por una tremenda sensación de pérdida y no sabía qué esperar. Pero al mismo tiempo, fue una oportunidad para mí de darme cuenta desde el fondo de mi corazón de la grandeza del Sr. Toriyama, quien creó Dragon Ball. ¡Quiero crear una obra como la del Sr. Toriyama! ¡Quiero ser como el Sr. Toriyama! Mientras perseguía al Sr. Toriyama, la sensación de pérdida desapareció gradualmente. Porque fue divertido crear manga. Al perseguir al Sr. Toriyama, pude encontrar una nueva alegría. El señor Toriyama siempre fue mi brújula. Él fue mi inspiración. Puede que esté molestando al Sr. Toriyama, pero le agradezco sin permiso. Para mí, él era un salvador y un dios del manga.

Cuando lo conocí por primera vez, estaba tan nervioso que no podía decir una palabra. Pero a medida que lo conocí cada vez más en la reunión del jurado del Premio Cultural Tezuka Osamu, pude hablar con él. Nunca olvidaré el momento en que le hablé de lo divertido que era Dragon Ball, como un niño con Oda-san, como niños de Dragon Ball, y cómo sonreía un poco tímidamente. Acabo de recibir la noticia de la muerte del Sr. Toriyama. Estoy abrumado por una tremenda sensación de pérdida, incluso mayor que cuando terminó Dragon Ball… No sé cómo lidiar con este agujero en mi corazón todavía. No puedo leer mi Dragon Ball favorito en este momento. Ni siquiera siento que le esté escribiendo este texto correctamente al Sr. Toriyama.

Todo el mundo seguía esperando con ansias el trabajo del Sr. Toriyama. Si un deseo de Dragon Ball realmente se hace realidad... Lo siento... Puede que sea egoísta, pero estoy triste, Sr. Toriyama.

Gracias, Sr. Akira Toriyama, por 45 años de maravilloso trabajo. Y muchas gracias por tu arduo trabajo.

A la afligida familia, rezo para que encuentren paz y consuelo en medio de su dolor. Rezo por el pacífico descanso del alma del Sr. Akira Toriyama.

