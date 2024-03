CEO de Legendary sugiere que Duna: Parte 3 ya está en desarrollo

El éxito arrollador de Duna: Parte Dos - 90% ha sacudido el panorama cinematográfico, y las miradas ahora se dirigen hacia el futuro de la franquicia. Tras el impresionante estreno de la segunda entrega, que dejó a los fanáticos de la ciencia ficción y a los críticos maravillados, se han avivado las especulaciones sobre una posible continuación. Ahora, las declaraciones del CEO de Legendary, Josh Grode, han añadido combustible a estas suposiciones al sugerir que Duna: Parte 3 podría ya estar en desarrollo.

El anuncio llega en medio de la euforia desatada por el reciente lanzamiento de Duna: Parte Dos, que ha superado ampliamente las expectativas tanto en taquilla como en crítica. La secuela, dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por un elenco estelar encabezado por Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler y Florence Pugh, ha cosechado elogios por su espectacularidad visual, sus actuaciones cautivadoras y su trama envolvente.

Póster de Duna: Parte Dos

Recientemente Grode reveló (vía The Hollywood Reporter) que el estudio ya está "activamente comprometido" en la producción de Dune: Part Three. Aunque no ofreció detalles específicos sobre el estado del proyecto ni sobre su fecha de lanzamiento, sus palabras seguro generarán un gran entusiasmo entre los seguidores de la saga.

El optimismo de Grode se basa en el sólido desempeño de Dune: Part Two en la taquilla mundial. La película logró recaudar US$ 182.5 millones en su fin de semana de estreno, superando las expectativas y demostrando el poderío de la franquicia en el mercado cinematográfico. Con un presupuesto de producción de US $190 millones, la secuela se encamina a superar su punto de equilibrio y a generar ganancias significativas para el estudio.

Una de las estrategias clave detrás del éxito de Duna: Parte Dos fue la decisión de postergar su lanzamiento hasta después de la finalización de la huelga de SAG-AFTRA, lo que permitió al elenco participar activamente en la promoción de la película. Esta estrategia, combinada con un enfoque en atraer a un público más amplio, ha resultado en un aumento significativo en la asistencia de espectadores jóvenes, un factor crucial para el éxito a largo plazo de la franquicia.

Aunque Grode no proporcionó detalles específicos sobre la trama de la hipotética secuela, los fanáticos ya especulan con la posibilidad de que la película se base en la segunda novela de la saga, El Mesías de Dune. Esta continuación exploraría los eventos que ocurren 12 años después de los acontecimientos de la segunda película, centrándose en la expansión del imperio Fremen y los nuevos desafíos que enfrenta Paul Atreides.

Con la confirmación no oficial de que Dune: Part Three está en desarrollo, los seguidores de la saga aguardan con expectación nuevas noticias sobre el futuro de esta épica franquicia de ciencia ficción.

