Barbie: Margot Robbie ya está harta de que pidan la secuela de su película

En un mundo lleno de muñecas Barbie, Margot Robbie ha dejado en claro que la pregunta constante sobre una posible secuela de su exitosa película no es algo que la entusiasme en absoluto. Aunque la primera entrega fue la película más taquillera del año pasado, la actriz australiana descarta de manera contundente la idea de Barbie 2, y aquí te contamos todos los detalles sobre su postura y las razones detrás de esta decisión.

En una reciente entrevista con Variety, Margot Robbie compartió su perspectiva sobre la insistente solicitud de una secuela para Barbie - 88%. La actriz, quien no es ajena a los éxitos de taquilla, reconoció que es común que la gente espere una continuación cuando una película ha sido tan exitosa, pero dejó en claro que no hay planes concretos para Barbie 2.

Es curioso esa reacción instintiva en estos tiempos de que todos pregunten inmediatamente sobre una secuela. No creo que fuera así hace 20 años. Esto no fue diseñado para ser una trilogía.

Barbie (Fuente: IMDb)

La declaración de la actriz refleja comentarios previos en los que ya había abordado la posibilidad de una secuela para la película Barbie. Margot Robbie destacó la dedicación y esfuerzo invertido tanto por ella como por el elenco y el equipo, especialmente la directora Greta Gerwig. Según Robbie, Gerwig tiene la costumbre de poner todo de sí en cada proyecto, lo que hace que la idea de regresar para una secuela sea desafiante.

Todo entró en 'Barbie' y así es como trabaja Greta. Termina cada película con las manos vacías, sintiendo que nunca podría hacer otra película porque puso todo lo que tenía en esa.

El dilema no solo se centra en la directora y el elenco, sino también en la magnitud del éxito alcanzado por la primera entrega. Barbie se convirtió en una sorpresa fenomenal al recaudar alrededor de US 1,500 millones en todo el mundo. Este éxito no solo la colocó en la cima de las taquillas, sino que también revitalizó la imagen de Barbie en la conciencia pública de una manera que la propiedad no había logrado en décadas.

La incertidumbre sobre la posibilidad de Barbie 2 se agrava al considerar la opinión de Margot Robbie sobre el desafío de superar las expectativas establecidas por la primera película.

No sé qué haría falta para volver a llenarle esa taza. O para nosotros. Creo que Warner también estaría de acuerdo. No sé qué más podría parecer. Queremos hacer más películas que tengan el efecto que tiene 'Barbie'. No sé si tiene que ser 'Barbie 2'.

Aunque Robbie muestra una postura firme sobre la falta de planes para una secuela, es importante tener en cuenta que no descarta completamente la posibilidad. Su enfoque está en encontrar proyectos que puedan tener un impacto similar al de Barbie y que representen nuevos desafíos creativos. La actriz, conocida por su versatilidad en la pantalla, busca historias que resuenen con el público de manera significativa.

Robbie ha dejado claro que la insistencia en una secuela de Barbie no es algo que la emocione en este momento. Aunque reconoce la naturaleza instintiva de buscar continuaciones en el mundo cinematográfico actual, la actriz destaca que la primera entrega no estaba diseñada con la intención de convertirse en una trilogía. Mientras los fans se preguntan sobre el futuro de la icónica muñeca en la pantalla grande, Robbie y el equipo de producción se enfrentan a la difícil tarea de decidir si Barbie 2 es una posibilidad realista o si es momento de explorar nuevos horizontes cinematográficos.

