Cómo Entrenar a tu Dragón: Gerard Butler interpretará a Estoico en el remake live-action

Universal Pictures ha anunciado una emocionante noticia para los fanáticos de la exitosa franquicia de DreamWorks Animation, Cómo Entrenar A Tu Dragón - 98%. En una sorprendente revelación, se confirmó que Gerard Butler, quien dio voz a Estoico, el padre de Hiccup, en las películas originales, volverá a interpretar el querido personaje en la adaptación live-action. Este anuncio ha generado gran entusiasmo entre los seguidores de la saga, que ya esperan con ansias el regreso a Berk de la mano de la magia del cine.

La dirección, guión y producción de esta ambiciosa adaptación estarán a cargo de Dean DeBlois, el cerebro creativo detrás de las películas animadas originales. Además, se ha confirmado la participación de Mason Thames y Nico Parker en los roles protagónicos de Hiccup y Astrid, respectivamente. Thames, conocido por su papel en El Teléfono Negro - 93%, y Parker, reconocida por su actuación en The Last of Us - 97%, prometen llevar a la pantalla grande una versión única y emocionante de estos amados personajes.

Gerard Butler en 300 (2006)

La noticia de la adaptación live-action de Cómo Entrenar a tu Dragón ha generado gran expectación desde que se anunció por primera vez, y ahora con la confirmación de Gerard Butler retomando su papel como Estoico, la emoción se ha disparado aún más. Los fanáticos de la franquicia esperan con impaciencia ver cómo los entrañables personajes, como Hiccup, Astrid y Toothless, cobran vida de una manera completamente nueva y cautivadora.

Con tres películas animadas, múltiples programas de televisión y cortometrajes, la saga Cómo Entrenar a tu Dragón ha dejado una marca indeleble en el corazón de los espectadores de todas las edades. La noticia del remake live-action ha llevado a los fanáticos a especular sobre cómo se adaptarán los elementos mágicos y fantásticos de la animación a la pantalla grande con actores reales.

El proceso de casting aún no se ha completado, y hay una gran anticipación en torno a quiénes interpretarán a los demás personajes clave de la historia. Los detalles sobre los actores que darán vida a los amigos y enemigos de Hiccup, así como a los dragones que han cautivado a la audiencia, se revelarán en futuros anuncios. La incertidumbre sobre estos roles aún vacantes ha generado una oleada de especulaciones y teorías por parte de los fanáticos, quienes están ansiosos por ver cómo se completará el elenco.

Aunque la noticia de la producción del remake live-action ha sido recibida con gran entusiasmo, también ha habido desafíos en el camino. Originalmente, el rodaje estaba programado para comenzar el 30 de junio de 2023, en Los Ángeles, California. Sin embargo, debido a las huelgas simultáneas del WGA y SAG-AFTRA, la producción de la película se retrasó significativamente. Este contratiempo obligó a reprogramar la fecha de lanzamiento, que inicialmente estaba programada para el 14 de marzo de 2024. Ahora, los fanáticos tendrán que esperar hasta el 13 de junio de 2025 para sumergirse nuevamente en el mundo épico de Cómo Entrenar a tu Dragón.

A pesar de los desafíos y retrasos, la emoción de los fanáticos sigue intacta. La promesa de ver a Gerard Butler encarnar nuevamente a Estoico y presenciar la transición de los personajes animados a la realidad ha renovado el interés en la franquicia. La espera será larga, pero los seguidores de Cómo Entrenar a tu Dragón están seguros de que valdrá la pena.

El remake live-action de Cómo Entrenar a tu Dragón promete llevar la magia de Berk a nuevas alturas con la participación de Gerard Butler como Estoico y un elenco prometedor encabezado por Mason Thames y Nico Parker. A pesar de los desafíos en la producción, los fanáticos están ansiosos por embarcarse en esta nueva aventura cinematográfica que dará vida de una manera única a una de las sagas más queridas de DreamWorks Animation.

