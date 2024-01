Jodie Foster dice que los centennials a veces son un fastidio para trabajar

En una entrevista franca con The Guardian, la icónica actriz Jodie Foster expresó su frustración ocasional con la generación más joven, especialmente la Generación Z, o centennials, y habló sobre sus esfuerzos para guiar a los talentos emergentes en la industria del entretenimiento. A pesar de encontrarlos "realmente molestos" en ocasiones, Foster enfatizó su compromiso de ayudar a las jóvenes estrellas a trazar su propio camino y aprender el arte de la relajación.

La Generación Z, nacida aproximadamente entre mediados de la década de 1990 y principios de la década de 2010, se caracteriza por ser tecnológicamente hábil, diversa y socialmente consciente. Criada en la era digital, valora la autenticidad, la inclusión y la instantaneidad. A menudo desafía las normas convencionales, busca impactar positivamente en el mundo y prefiere la colaboración en línea. Su conexión constante con la tecnología ha influido en su forma de comunicarse, consumir información y abordar cuestiones sociales, marcando una transición única en la evolución generacional.

Habiendo dejado su huella en Hollywood a la tierna edad de 14 años, Jodie Foster ha sido testigo de la evolución de la industria cinematográfica durante más de cinco décadas. Sus percepciones sobre los desafíos enfrentados por los jóvenes actores, especialmente de la Generación Z, arrojan luz sobre las dinámicas cambiantes del lugar de trabajo.

De manera bromista, Foster comentó: "Son realmente molestos, especialmente en el trabajo. Son como: 'No, hoy no me siento con ánimos, voy a llegar a las 10:30 am'. O en correos electrónicos, les digo: todo esto está gramaticalmente incorrecto, ¿no revisaste tu ortografía? Y ellos responden: '¿Por qué debería hacer eso? ¿No es eso limitante?'"

Foster, múltiple nominada y ganadora del Oscar, reconoció las diferencias generacionales pero expresó su deseo de ayudar a los jóvenes actores a encontrar su autenticidad. "Necesitan aprender a relajarse, a no pensar tanto en ello, a crear algo que sea suyo. Puedo ayudarles a encontrar eso, lo cual es mucho más divertido que ser, con toda la presión detrás, el protagonista de la historia", dijo.

La aclamada actriz destacó especialmente sus esfuerzos por conectarse con la estrella en ascenso Bella Ramsey, de 20 años, conocida por sus roles en Game of Thrones - 59% y The Last of Us - 97%. Foster describió a Ramsey como un ejemplo de un actor emergente que abraza un nuevo "vector de autenticidad".

"Me puse en contacto con Bella porque nunca nos habíamos conocido y le dije: 'Quiero que me presentes en este evento', que es un maravilloso encuentro sobre actores y personas en el cine, pero también es muy fashion. Lo que significa que está determinando quién nos representa", explicó Foster, para luego criticar a los organizadores del evento por su diversidad superficial, señalando: "Sí, pero todos los asistentes siguen usando tacones y pestañas postizas".

Foster elogió a Ramsey por su enfoque auténtico, afirmando: "Bella, que dio el mejor discurso, llevaba el traje más perfecto, elegantemente confeccionado, y un peinado simple sin maquillaje". Este reconocimiento refleja el compromiso de Foster con el apoyo a actores que desafían las normas tradicionales y abrazan sus identidades únicas.

Mientras Foster continúa navegando por el paisaje siempre cambiante de la industria cinematográfica, sus comentarios sinceros sobre los desafíos y potenciales de trabajar con la Generación Z arrojan luz sobre la importancia de la mentoría y la autenticidad en una industria constantemente en transformación. En sus propias palabras, ayudar a los jóvenes talentos a encontrar sus voces no es solo un deber, sino también una tarea placentera en medio de las presiones de estar en el centro de atención.

