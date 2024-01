Arcane: Jinx vuelve en el primer teaser de la segunda temporada

¡El 2024 también será un goce para los fans de la animación! Luego de un espectacular 2023, que vio Spider-Man: A través del Spider-Verso, Tortugas Ninja: Caos Mutante y Super Mario Bros, los siguientes doce meses prometen ser un gran momento para empujar los límites del medio y sorprender al público. Sin duda, uno de los títulos más esperados es la segunda temporada de Arcane, el original de Netflix que cautivó hace un par de años.

A través de sus redes, Netflix compartió el primer vistazo a la segunda temporada de Arcane. El material es muy breve, pero adelanta un relato más sombrío tras el último episodio, el cual concluyó con un importante cliffhanger. Como saben, el show es una adaptación del videojuego League of Legends de la desarrolladora Riot Games. El presidente de dicho estudio, Nicolo Laurent, dijo esto sobre la larga espera el año pasado:

Primero, queremos calidad. No queremos apresurarnos y esto toma tiempo. Esa es la buena razón. La mala razón es que no sabíamos si la primera temporada iba a ser un éxito, así que no empezamos la segunda hasta después. Si hubiéramos sabido, la hubiéramos empezado mucho antes.

En caso de que no la hayan visto, Arcane es la historia de dos hermanas que tratan de sobrevivir en la ciudad de Piltover, la cual ha quedado dividida por una guerra de dos bandos. Esto las vuelve rivales. El show es mejor recordado por su estilizada animación, la cual sorprendió a los fans, pero también por la riqueza de sus personajes y, como pueden imaginar, por su estilo futurista y rebelde.

