Shia LaBeouf se confirmó en la Iglesia Católica y planea convertirse en diácono

The Hollywood Reporter informa que Shia LaBeouf ha decidido aspirar a ser diácono de la iglesia católica. De acuerdo con la información, el actor de 37 años llevó a cabo el sacramento de la confirmación el pasado domingo y quiere llegar más lejos en esta doctrina de la religión cristiana. Tal parece que los tiempos complicados llevaron a Shia por los caminos de la fe y busca mayores resultados para una vida diferente.

En 2020, a través de The New York Times, se reportó que la cantante británica FKA Twigs había demandado a LaBeouf, quien en años anteriores fue su novio. Ella aseguró que el actor la sometió a una relación llena de abuso, incluyendo del tipo sexual. No fue la primera vez que Shia se involucró en un escándalo, pero tal parece que esto podría alcanzar nuevas consecuencias mucho más severas para su carrera; su reputación en el medio le ha concedido la etiqueta de "complicado"; tiempo después decidió dar un cambio a su vida.

De acuerdo con la información, fue el papel de Shia en Padre Pio - 30% lo que lo inspiró a tomar el rumbo de la iglesia católica, impulsado por sus problemas de alcoholismo y la polémica con Twigs. El actor quiere convertirse en diácono “en algún punto del futuro”. Recordemos que en la Iglesia Católica, los diáconos son miembros del clero ordenados, pero su función y papel difieren de los sacerdotes y obispos. Los diáconos son ordenados para el servicio y la caridad, actuando como intermediarios entre la comunidad y la jerarquía eclesiástica. Pueden realizar ciertos sacramentos, como el bautismo y el matrimonio, y tienen el poder de predicar. Además, se espera que los diáconos participen activamente en obras de caridad y sirvan a la comunidad en diversas capacidades.

Los requisitos del diácono

Los diáconos pueden ser célibes o estar casados, pero si están casados, deben haber contraído matrimonio antes de ser ordenados. Esta práctica es diferente de la de los sacerdotes, quienes, en la tradición latina de la Iglesia Católica, generalmente toman un voto de celibato. Los diáconos, por lo tanto, representan una orden en la Iglesia que busca servir y conectar la fe con la vida cotidiana de los fieles, brindando un ejemplo de compromiso religioso dentro de la comunidad.

Shia LaBeouf es un actor, director y artista estadounidense conocido por su versatilidad y su enfoque comprometido hacia sus roles. Comenzó su carrera como actor infantil en programas de televisión como Even Stevens en la década de 2000 y luego se destacó en la pantalla grande en películas como Transformers - 57% e Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal - 78%. A lo largo de los años, LaBeouf ha demostrado su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde comedias hasta dramas intensos, consolidando su reputación como uno de los actores más talentosos y eclécticos de su generación.

El estilo de Shia LaBeouf no se limita solo a la actuación; también ha incursionado en la dirección y la escritura. Su obra artística a menudo se caracteriza por un enfoque vanguardista y provocador. Además, LaBeouf ha sido conocido por sus proyectos experimentales y colaboraciones en el mundo del arte contemporáneo. Sin embargo, su carrera también ha estado marcada por controversias y desafíos personales, lo que ha añadido una dimensión adicional a su imagen pública. A pesar de los altibajos, Shia LaBeouf continúa siendo una figura intrigante en la industria del entretenimiento, destacándose no solo por su talento actoral sino también por su creatividad y expresión artística única.

