Fallece Glynis Johns, actriz de Mary Poppins, a los 100 años

Glynis Johns, la estrella galardonada en los escenarios y la pantalla, reconocida por su papel como la madre sufragista junto a Julie Andrews en el clásico inmortal Mary Poppins - 100%, falleció a la edad de 100 años en una residencia asistida en Los Ángeles por causas naturales, según informó su representante (vía The Guardian).

También te puede interesar: Acusan a Mary Poppins de racista por burlarse de las personas de piel oscura

La destacada actriz también dejó una huella imborrable al presentar al mundo la emotiva canción "Send in the Clowns" del compositor y letrista estadounidense Stephen Sondheim. Esta canción fue escrita específicamente para su papel como Desiree Armfeldt en "A Little Night Music" en Broadway, por el cual ganó un premio Tony en 1973. Aunque perdió el papel en la versión cinematográfica de 1977 ante Elizabeth Taylor , Johns recordó la canción como "el regalo más grande que jamás me hayan dado en el teatro", según una entrevista con Associated Press en 1990.

Glynis Margaret Payne Johns (Imagen: Wikipedia)

En un comunicado a The Guardian, su representante, Mitch Clem, expresó:

Mi corazón está pesado hoy con la partida de mi querida clienta Glynis Johns. Glynis navegó por la vida con inteligencia, ingenio y amor por el arte escénico, afectando a millones de vidas. Entró en mi vida al principio de mi carrera y estableció un estándar muy alto sobre cómo navegar por esta industria con gracia, clase y verdad. Su luz brilló intensamente durante 100 años. Tenía una agudeza que podía detenerte en seco, impulsada por un corazón que amaba profundamente y puramente. Hoy es un día solemne para Hollywood. Lamentamos no solo la pérdida de nuestra querida Glynis, sino también el fin de la edad dorada de Hollywood.

También lee: Mary Poppins, de Robert Stevenson, ¿qué dijo la crítica de este clásico?

La carrera de Glynis Johns abarcó ocho décadas en el escenario y la pantalla, participando en más de 60 películas y 30 obras de teatro. Recibió varios reconocimientos, incluyendo un premio Tony, un Drama Desk Award, así como nominaciones para un premio de la Academia, un Globo de Oro y un premio Laurence Olivier. Considerada una de las últimas estrellas principales supervivientes de la Edad de Oro de Hollywood y los años clásicos del cine británico, Glynis Margaret Payne Johns nació el 5 de octubre de 1923, en Pretoria, Sudáfrica, hija del actor galés Mervyn Johns.

Desde su debut en el cine con South Riding en 1938, Johns se destacó en la década de 1940 con papeles notables en películas como 49th Parallel (1941) y Miranda (1948). A medida que avanzaba la década de 1950, sus papeles en producciones británicas y estadounidenses la llevaron a protagonizar éxitos como The Sword and the Rose (1953) y The Weak and the Wicked (1954). También incursionó en Broadway en 1952 con notoriedad en la comedia musical "Glynis".

Reconocida por su distintiva voz ronca y su habilidad para interpretar personajes multifacéticos, Johns dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Su contribución a la cultura popular incluye canciones como "Sister Suffragette" en "Mary Poppins" y "Send in the Clowns" en "A Little Night Music".

La actriz, conocida por ser una perfeccionista en su profesión, declaró en 1990: "En cuanto a mí, no estoy interesada en interpretar un papel solo en un nivel. El punto clave de la actuación de primera clase es darle realidad. Ser real. Y tengo que entenderlo en mi mente para que sea real".

En el ámbito personal, Johns estuvo casada cuatro veces y tuvo un hijo, Gareth Forwood, con su primer esposo, Anthony Forwood. Se retiró a los Estados Unidos después de una destacada carrera tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.

Con la muerte de Glynis Johns, el mundo del entretenimiento pierde a una de las últimas leyendas de la pantalla que contribuyó significativamente a la riqueza del cine clásico y contemporáneo. Su legado perdurará a través de sus actuaciones memorables y su impacto duradero en la industria cinematográfica y teatral.

No te vayas sin leer: Fallece Ana Ofelia Murguía, primera actriz mexicana y voz de Mamá Coco, a los 90 años