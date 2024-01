Mindhunter: Holt McCallany dice que David Fincher podría traer la serie de vuelta

La tercera temporada de Mindhunter - 100% es algo que todo mundo continúa esperando pero que no parece tener fecha de estreno… o de producción. Los fans de la serie creada por David Fincher quedaron decepcionados ante el anuncio hecho en 2020, cuando Netflix declaró que Mindhunter se tomaría un hiatus indefinido debido a los otros proyectos del cineasta. Ahora, la estrella Holt McCallany (quien interpreta a Bill Tench), dice que Fincher podría traer de regreso la serie.

Estrenada en 2017, Mindhunter causó revuelo con una primera temporada completamente deslumbrante dirigida en mayor parte por Fincher. La segunda tampoco decepcionó en su lanzamiento de 2019 y los fans esperaban con ansias la confirmación de una tercera por parte de la empresa más influyente del streaming, al menos en esos momentos. Por desgracia, David tenía otros planes en mente y la continuación de Mindhunter se ha ido postergando sin que existan novedades al respecto; Netflix no quiso arriesgarse a hacer algo sin el creativo más importante en la silla principal. Pero aunque muchos perdieron a las esperanzas, Holt admite para Awards Daily que las cosas podrían ser diferentes: afirma que escuchó de una posibilidad para que Fincher retome la serie, que está muy interesado en eso:

Han pasado algunos años, por lo que probablemente sea poco probable, pero el solo hecho de que él piense en ello es una señal esperanzadora.

Mina de oro perdida

Netflix ha sido criticada una y otra vez por no dar seguimiento a Mindhunter, una de las mejores series que ha producido en los últimos años; no obstante, es la ausencia de David Fincher lo que mantiene a la tercera temporada como algo imposible. Cabe mencionar que durante años reciente las cosas no han resultado bien para la empresa; medios como CNBC reportaron que “el líder del streaming” perdió 200 mil suscriptores en el primer trimestre de 2022. El incremento en el costo de los planes, así como una baja en la calidad de sus series y películas, está alejando a los consumidores. ¿Será buen momento para traer a Mindhunter de regreso?

Mindhunter ha tenido un impacto significativo en el género del crimen y la psicología criminal en la pantalla. La serie, basada en el libro Mindhunter de John E. Douglas y Mark Olshaker, sigue a agentes del FBI mientras desarrollan perfiles de asesinos en serie al entrevistar a criminales reales. La narrativa inmersiva, la meticulosidad en la dirección de Fincher y la atención al detalle han sido elogiadas, contribuyendo al éxito y la popularidad de la serie. Mindhunter"ha influido en la forma en que se abordan las historias de crímenes en la televisión, llevando el género a nuevos niveles de profundidad psicológica y complejidad narrativa.

David Fincher, reconocido director de cine, ha dejado una marca indeleble en la industria cinematográfica a lo largo de su carrera. Tres de sus películas destacadas incluyen Seven, Fight Club y The Social Network. Seven es un thriller oscuro que fue elogiado por su atmósfera intensa y giros inesperados, consolidando a Fincher como un maestro del suspense. Fight Club, basada en la novela de Chuck Palahniuk, se convirtió en un clásico de culto con su narrativa subversiva y estilo visual distintivo. The Social Network, que explora el surgimiento de Facebook, recibió aclamación de la crítica y ganó varios premios, destacando la capacidad de Fincher para abordar temas contemporáneos con agudeza y sofisticación. La carrera de Fincher ha influido en el cine moderno, combinando narrativas provocativas con una técnica cinematográfica distintiva.

