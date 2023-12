Rebel Moon: guionista dice que no le importan las malas reseñas de la película

Han pasado algunos días desde el estreno de Rebel Moon en la plataforma de Disney Plus y la película ya es uno de los títulos más vistos del catálogo. Aunque los números de reproducción son buenos, no lo son tanto así las reseñas. La prensa ha emitido comentarios bastante mixtos sobre la nueva película de Zack Snyder, no obstante, el guionista Kurt Johnstad afirma para Variety que esas críticas no le interesan. Aunque la cinta tiene una calificación muy negativa en la mayoría de los casos, se mantiene firme como un producto muy consumido del catálogo de Netflix y el inicio de una exitosa franquicia.

No leo las reseñas, nunca lo he hecho. Los críticos tienen un trabajo que hacer. Vivimos en una democracia. Todo el mundo puede votar. Si la gente ve la película, tendrán una experiencia y la disfrutarán o no. Son sabores de helado. En mis 20 años de carrera haciendo esto, las reseñas nunca han sido equivalentes al desempeño. Una película funcionará o no. A la gente le encantará y estará conectada con ella, y creo que lo que tiene esta película es un impulso emocional y un núcleo y personajes que son vulnerables. Y, por supuesto, hay secuencias, acción y efectos visuales: es una película de aspecto magnífico. Pero creo que en el fondo hay emoción. Hay un motor emocional y una moneda que recorre la película y creo que funciona, así que invitaría a la gente a verla.

