Batman 2: James Gunn desmiente rumores sobre la aparición de Scarecrow y otros personajes

De acuerdo con James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia y actual presidente de DC Studios. Los rumores sobre algunos personajes que presuntamente harán su aparición en Batman 2 son completamente falsos. El cineasta tomó sus redes sociales para desmentir a una página de noticias que se dedica a hablar sobre cine de superhéroes. De acuerdo con Gunn, ni Pyg, ni Scarecrow se unirán a la secuela, por lo que muchos fans podrían quedar decepcionados con la novedad.

