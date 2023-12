Aquaman y el reino perdido gana menos en taquilla que The Marvels durante su estreno

De peor en peor. El 2023 arrancó arrastrando la venta de boletos con Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 60%, luego se puso muy rudo y, de título en título, con las únicas excepciones de Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92% y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 85%, se fue poniendo cada vez más preocupante. El último estreno del año ha sido todavía más desastroso: Aquaman y El Reino Perdido - 42%ganó todavía menos dinero que The Marvels - 52%, el peor fracaso histórico de ese estudio en sus 15 años de historia.

¿Cuánto dinero recaudó Aquaman y el reino perdido durante su estreno en taquilla?

De acuerdo con Box Office Mojo, Aquaman y el reino perdido hizo US $40 millones en Estados Unidos durante su estreno mientras que The Marvels recaudó $47 millones en ese mismo territorio. El Rey de Atlantis salió un poco mejor librado en números globales pues con ese empujoncito llegó a los US $120 millones mientras que las tres luminosas heroínas con las que la Casa de las Ideas cerró su año se colocó apenas en $110 millones.

Aunque para ser justos, las expectativas eran un poco mayores para el personaje de Jason Momoa. De entrada, a diferencia de Capitana Marvel y compañía, el filme gozó de estrenarse en un fin de semana largo y de fiesta. Pero ni así logró seducir al público a las salas de cine. De hecho, todo lo contrario, le ganó la atención el cine japonés, particularmente en Estados Unidos, con Godzilla: Minus One - 90% y El Niño y La Garza - 100%, las cuales han superado expectativas en ese mercado falto de costumbre a ver obras internacionales.

¿A qué podemos atribuir este titánico fracaso? Si bien no es el peor de DC, pues todavía quedó por encima de los US $30 millones de ¡Shazam! La Furia de los Dioses - 55%, el estreno sin duda fue el último clavo en el ataúd del ahora ya extinto DCEU. ¿Será que el público no le ve interés a una continuidad sin futuro? No podremos realmente dar esa respuesta hasta no ver qué números arroja Superman: Legacy, proyecto con el que James Gunn planea iniciar otra franquicia casi totalmente nueva.

El 2024 será un año de introspección para DC y Marvel pues ambos tienen apenas un título programado para su estreno en cines: Joker: Folie a Deux y Deadpool 3, respectivamente. Si bien se trata de largometrajes muy distintos entre sí, y con bastante distancia respecto a previas entregas de cada franquicia, los ejecutivos seguro estarán muy pendientes de ellos para ver cómo pueden hacer en un futuro para evitar los bajísimos números que les entregó el 2023.

No obstante, la televisión será otro lugar para experimentar para DC y Marvel. La primera verá, a inicios de año, la serie animada Creature Commandos, otra creación de Gunn que ya formará parte del nuevo DCU, mientras que Marvel se aventurará a su primer show de clasificación mayor con Echo en la primera semana de enero. Aunque ninguno de los dos trae mucho impulso entre el público, quizá la falta de expectativas los ayude un poco a sorprender.

No queda más que esperar que el 2024 traiga propuestas más decentes, y con efectos pulidos, para resarcir el daño que los últimos doce meses hicieron a ojos del público con este género. Aquaman y El Reino Perdido - 42% está ya en cines y también lo estarán, a partir de esta semana, El niño y la garza y Godzilla: Minus One.

