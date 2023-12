Óscar 2024: Barbie lidera la lista de finalistas

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (vía Variety) ha anunciado la lista corta en 10 categorías para la próxima ceremonia de los 96º Óscar. Entre todas las películas, es Barbie - 88% la que se ha destacado con más menciones, acumulando un total de cinco, incluyendo algunas de las categorías más prestigiosas.

Barbie ha cautivado a los miembros de la Academia, obteniendo menciones en categorías como sonido, canción original y banda sonora original. Destaca la colaboración de las reconocidas artistas Billie Eilish y Dua Lipa, quienes han aportado canciones originales a la película, junto con Mark Ronson y Andrew Wyatt, responsables de la pegajosa canción "I'm Just Ken". La película también ha conseguido una mención en la categoría de mejor banda sonora original, a cargo de este talentoso dúo musical.

Imagen promocional de Barbie (2023)

Sin embargo, una sorpresa llegó en la categoría de maquillaje y peinado, donde Barbie no logró hacerse un lugar en la lista corta. A pesar de esto, su presencia destacada en otras categorías la coloca como una de las favoritas en la próxima edición de los Óscar. La película ha atraído la atención no solo por su ingeniosa comedia, sino también por su influencia en la música. La participación de artistas de renombre ha generado expectativas entre los fanáticos y la crítica. Además, la inclusión de estas canciones originales podría darle a Barbie un lugar destacado en la ceremonia de premiación.

En cuanto a la canción original, Barbie no se queda atrás, con tres de sus canciones siendo consideradas para el galardón, incluyendo "What I Was Made For?" de Billie Eilish y "Dance the Night" de Dua Lipa. Con Barbie liderando en múltiples categorías, esta cinta se perfila como una de las principales contendientes en la próxima edición de los Óscar. Los fanáticos y expertos esperan con ansias la lista de nominados que se anunciará el 23 de enero, cuando se revelará si Barbie logra obtener un lugar destacado en la carrera hacia el codiciado premio Óscar.

Barbie y su éxito sin precedentes

La película Barbie tuvo un éxito sin precedentes desde el inicio de su campaña publicitaria en diciembre de 2022. Se convirtió en una de las películas más esperadas de 2023 y recibió elogios de la crítica. Margot Robbie protagonizó la película, lo que aumentó aún más su anticipación. Antes de su lanzamiento, se predijo que Barbie superaría a su competencia en taquilla, con estimaciones de recaudación en su primer fin de semana que oscilaban entre 45 y 50 millones de dólares. La película recibió galardones antes de su lanzamiento, incluyendo el premio al Mejor Avance en los Golden Trailer Awards y el premio a la Película Más Anticipada en los Midseason Films Awards de la Asociación de Críticos de Hollywood.

La cinta recibió críticas positivas en diferentes sitios web, con elogios por su humor inteligente y su narrativa subversiva. Aunque algunas críticas destacaron que la película tenía un enfoque "autoconsciente" y que no era completamente subversiva en su mensaje feminista. Barbie también ha recibido numerosas nominaciones a premios, incluyendo los Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Boston, los Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago y los Premios Grammy, entre otros. La película ha explorado temas existenciales y ha sido elogiada por su reflexión sobre lo que significa ser humano y las expectativas sociales.

Si la taquillera producción será un éxito en los Premios Óscar todavía es un misterio pero todo lo que ha rodeado el filme ha sido positivo. Lo más probable es que en la próxima ceremonia de los Premios de la Academia Barbie de grandes sorpresas y alegrías a los fans.

