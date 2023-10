Rosalía y Jeremy Allen White sorprenden con rumores de romance

Después de un oscuro panorama, parece que Rosalía está encontrando una vez más el camino hacia el amor. De acuerdo con Deux U podcast, se han disparado los rumores entre la intérprete de “Malamente” y el aclamado actor por un interesante episodios descrito en Los Angeles que tiene a las redes completamente paralizadas. Cuando se trata de famosos, los internautas son los primeros en discutir los pormenores de su vida; ahora vuelve a ser turno de la española.

La nueva información sostiene que Rosalía y White fueron vistos en un cine de la ciudad californiana, Los Feliz; también se reporta que más tarde se les captó en Little Dom's, restaurante italiano. Cabe mencionar que no existen fotografías sobre el momento, sin embargo, los rumores han tomado tal fuerza en la web que ya están adelantando un gran romance entre la cantautora y el ganador del Globo de Oro.

Rosalía ha tenido una carrera musical impresionante que la ha catapultado a la fama internacional. Comenzó su carrera como cantante de flamenco, un género profundamente arraigado en la cultura española, y rápidamente se destacó por su voz poderosa y su habilidad para fusionar elementos tradicionales con sonidos contemporáneos. Su álbum "El Mal Querer" en 2018 fue un punto de inflexión, donde experimentó con una amplia gama de géneros y se consolidó como una artista innovadora. Rosalía también es conocida por su estilo visual único y su capacidad para crear videos musicales que son auténticas obras de arte.

Además de su música, Rosalía ha colaborado con artistas de renombre mundial, como Travis Scott y Billie Eilish, lo que ha ampliado aún más su alcance internacional. Su carrera ha sido un testimonio de su versatilidad y creatividad, y ha contribuido significativamente a la creciente presencia de la música en español en la escena global. Su influencia y su impacto en la industria musical la han convertido en una de las artistas más influyentes y emocionantes de la música contemporánea, y su legado continúa creciendo a medida que sigue explorando nuevas fronteras musicales.

Por su parte, Allen White es ampliamente reconocido por su papel protagónico en la exitosa serie de televisión Shameless, donde interpretó a Lip Gallagher, un personaje complejo y carismático. Su actuación en la serie, que se emitió desde 2011 hasta 2021, le valió elogios de la crítica y le ayudó a ganar reconocimiento en la industria del entretenimiento. White es admirado por su habilidad para dar vida a personajes desafiantes y por su versatilidad como actor, lo que le ha permitido explorar una variedad de proyectos en cine y televisión a lo largo de su carrera.

Además de su trabajo en Shameless, White ha participado en películas como The Rental y After Everything; a principios de este año se llevó el Globo de Oro a Mejor actor por su increíble protagónico en The Bear, serie que triplicó su fama mundial y le valió excelentes comentarios entre la prensa y las redes. Su estilo natural y su presencia en pantalla lo han convertido en un actor destacado en la industria y le auguran un futuro prometedor en la actuación. Su carrera se caracteriza por su capacidad para asumir roles diversos y su dedicación a su oficio, lo que le ha valido el respeto y la admiración de sus colegas y seguidores.

