Los asesinos de la luna logra US $23 millones en taquilla durante su primer fin de semana

Los Asesinos de la Luna - 94% llegó a las salas de cine este fin de semana y rápidamente se convirtió en uno de los temas más hablados en redes sociales. Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese vuelven a hacer equipo en un ambicioso proyecto que nos presenta uno de los pasajes más crudos de la historia de Estados Unidos. La recaudación del primer fin de semana ya se encuentra disponible y coloca a la cinta en un buen lugar, de acuerdo con las proyecciones remarcadas en los últimos días.

Protagonizada por DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro, Los asesinos de luna reunió US $23 millones en sus primeros días en cartelera, un número positivo si tomamos en cuenta las proyecciones de Discussing Film, portal que hizo cálculos sobre las proyecciones del primer fin de semana, estimando número de entre US $20 millones a US $30 millones, es decir, Killers of the Flower Moon no decepciona con su arranque, al menos en la taquilla local (Estados Unidos y Canadá). Las próximas semanas veremos un incremento en la cifra.

Gladstone y Scorsese en el set (Fuente: Deadline)

Una historia oscura

En la década de 1920, las muertes de miembros de la tribu Osage en Oklahoma se convirtieron en una trágica y espeluznante serie de eventos que se conoció como los "Asesinatos de Osage por Petróleo". Los Osage habían adquirido derechos de perforación de petróleo en sus tierras, lo que los convirtió en una de las tribus más ricas de Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, esta riqueza atrajo la avaricia y la codicia de muchas personas, y comenzaron a ocurrir misteriosos asesinatos de miembros de la tribu. Muchos Osage murieron en circunstancias sospechosas, a menudo envenenados o asesinados de manera violenta.

La investigación de estos asesinatos reveló una conspiración generalizada para despojar a los Osage de su riqueza petrolera. Los perpetradores incluían a familiares y conocidos de las víctimas, así como a miembros de la comunidad local y autoridades corruptas. La presión de la opinión pública y el trabajo de investigadores llevaron a la condena de varios culpables, pero muchos crímenes quedaron sin resolver. Estos trágicos eventos llevaron a una mayor conciencia sobre la necesidad de reformar el sistema legal y llevaron al Congreso de los Estados Unidos a aprobar una legislación que protegiera los derechos de las tribus en relación con sus recursos naturales. Los asesinatos de Osage por petróleo se mantienen como un sombrío recordatorio de la explotación y la injusticia sufrida por las comunidades indígenas en la historia de Estados Unidos.

Martin Scorsese quedó prendado de esta historia a través de Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, el libro de no ficción escrito por David Grann que habla sobre el caso de las muertes de los Osage. Scorsese se destacó desde el inicio por su enfoque apasionado y vanguardista en la dirección, que a menudo abarca temas relacionados con la violencia, la criminalidad y la complejidad moral de los personajes. Sus películas a menudo exploran la cultura italiana-americana y la vida en las calles de Nueva York, lo que le ha otorgado una identidad cinematográfica única; con Los asesinos de la luna se acerca a un cruento episodios de la historia estadounidense, digna de ser recordada en el siglo XXI.

Scorsese es ampliamente elogiado por su habilidad para contar historias, su maestría técnica y su influencia en la evolución del cine moderno. Ha dirigido una serie de películas icónicas, como Taxi Driver - 98%, Toro Salvaje - 98%, Buenos Muchachos - 96%, y El Lobo De Wall Street - 78%, que han sido aclamadas tanto por la crítica como por el público. Su estilo visual distintivo, que a menudo incorpora el uso magistral de la música, la edición y la narrativa no lineal, ha influido en generaciones de cineastas. Además de su trabajo como director, Scorsese es un apasionado defensor de la preservación del cine clásico y un maestro del documental, lo que lo convierte en una figura influyente y querida en la industria cinematográfica.

