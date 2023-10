Martin Scorsese recibe críticas de millennials y centennials por no saber usar una computadora

Martin Scorsese es muy versado cuando se trata del arte de hacer cine, pero no cuando se trata de computadoras y correos electrónicos. El director de Los Asesinos de la Luna - 94% se está enfrentando de nuevo a la ira de los usuarios de Internet, o a sus burlas, tras sus recientes declaraciones sobre no ser bueno en el uso de la tecnología y el hecho de que solo ahora es que se ha atrevido a utilizar los e-mails, refiriéndose a ellos como uno de sus mayores temores.

Es comprensible que no tenga sentimientos positivos por los e-mails y las innumerables direcciones de correo electrónico que pueden ser copiadas en lo que se envía, pero los usuarios han encontrado en esta información otro motivo más, finalmente no relacionado con las películas de Marvel Studios, para burlarse del cineasta que reveló en una entrevista para AP News que le aterra la tecnología moderna. Esto no deja de ser curioso, porque no es ajeno a ella en el cine, ya que recurrió a la técnica del “de-aging” para su película El Irlandés - 100%, la cual se vio mucho mejor que en otras películas actuales.

Martin Scorsese y su acercamiento a la tecnología fuera del cine

Scorsese dijo que ha intentado usar una computadora un par de veces pero que se distrae mucho y que apenas este año ha empezado a utilizar el correo electrónico. Allí fue cuando comentó que los e-mails le asustan y que “dice CC y hay miles de nombres. ¿Quiénes son todos ellos?”. Esta declaración fue suficiente para que millennials y centennials se burlaran del director que cumple 81 años en noviembre (vía Fandomwire).

Martin Scorsese promocionando Los Asesinos de la Luna en México (Imagen: Los Angeles Times)

Varios comentarios publicados en X (plataforma antes conocida como Twitter) describen a Scorsese como un “boomer” y un “abuelo” por su falta de experiencia con dispositivos tecnológicos que forman parte de la vida cotidiana de otras personas. En cambio, es gracias a esta tecnología que últimamente el director ha estado más cerca de sus fans gracias a que Francesca Scorsese, su hija, sube contenido de todo tipo en el cual él participa. Uno de sus últimos videos de TikTok mostró al cineasta tratando de adivinar el significado de la jerga que se utiliza hoy en día, sobre todo en Internet.

Otros usuarios encontraron “adorable” la falta de conocimiento de Scorsese, mientras que no faltaron los comentarios que están de acuerdo con su estilo de vida y que afirman que vivir desapegado de la tecnología sería lo ideal. Estos son algunos de los comentarios que se encuentran bajo la publicación de Discussing Film en X:

Un tipo extremadamente rico y viejo que tiene un personal que le hace tareas menores no entiende por qué alguien más en el mundo necesitaría hacerlas.

Más bien, un anciano se siente abrumado por lo rápida que es la tecnología moderna y no es capaz de seguirle el ritmo.

Es un abuelo, es adorable.

Descripción de un boomer.

Dios mío, es un abuelo. Habla como si se irritara cada vez que ve muchos nombres en CC, una persona tan mayor... ¡¡que alguien lo lleve a la cama!! Un ciudadano tan mayor, lo amo.

A nadie le importa lo que usa Martin.

“Anciano le grita a una nube”

Creo que Scorsese es quizás el mejor director de todos los tiempos, pero gracias a Dios, Thelma Schoonmaker se mantuvo al día con toda esa mierda digital.

Imagínate trabajar en una producción tochísima de Hollywood y no poderle enviar un correo al director con dudas o propuestas porque no sabe usar una tecnología popular diseñada en los 80. Odio el privilegio de los hombres blancos.

Detrás de un señor que no lee sus emails o usa ordenador siempre hay una mujer haciendo el trabajo y una orda de becarias y becarios precarizados. “Hombre blanco hetero rico dice que no hace” siendo cosas de un adulto funcional.

Los Asesinos de la Luna, la nueva película de Martin Scorsese ya se encuentra en cines. Debido a la huelga de actores, él se ha encargado personalmente de promocionar su película debido a que los estudios no han llegado a un acuerdo con el sindicato.

