Xochitl Gómez y Kathryn Newton exigen a Kevin Feige que reúna a los Young Avengers

Después de la introducción de la actriz Xochitl Gomez en el papel de América Chávez dentro del Universo Cinematográfico de Marvel en la película Doctor Strange en el Multiverso de la Locura - 88%, muchos fans se han preguntado si finalmente la franquicia está cerca de contar con su propia versión del equipo de superhéroes conocido como Young Avengers. El estudio ya ha presentado a varios jóvenes con mucho talento y poder en otras producciones, como una más intrépida Cassie Lang en Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 60%, y una brillante Riri Williams en Pantera Negra: Wakanda por Siempre - 88%.

No te lo pierdas: Viggo Mortensen veía a escondidas el Mundial de Qatar mientras rodaba The Dead Don't Hurt

Algunas de las actrices involucradas han comentado sobre el tema y claramente desean reunirse en una producción, además de que ya se conocen y comparten sus encuentros en redes sociales. Uno de los más recientes es el de Xochitl Gomez y Kathryn Newton, quien interpretó a Cassie Lang en la última entrega de Ant-Man, quienes en un video intentan enviar un mensaje a Kevin Feige sobre la posibilidad de trabajar juntas en un proyecto.

En el video compartido por The Direct, las actrices aparecen con un mensaje que dice “cuando la gente pregunta si nos verá juntas en algún proyecto” y acto seguido hacen como si fueran a contestar la pregunta pero el video termina sin una respuesta. En el texto de la publicación, que se encuentra en la cuenta de TikTok de Gomez, ella escribió “no lo sé” y publicá un hashtag con el nombre del productor de Marvel Studios, con la intención de, tal vez, alborotar a los fans, porque es algo que le gustaría hacer o quizás sabe algo al respecto. El video se puede ver aquí.

Xochitl Gomez y Kathryn Newton en TikTok (Imagen: The Direct)

Xochitl Gomez ya emocionó a sus fans cuando el año pasado apareció en redes sociales con Hailee Steinfeld, la actriz que interpretó a Kate Bishop en la serie Hawkeye - 87%. Steinfeld es otra personalidad que en caso de que los Young Avengers sucedan podría formar parte del equipo. Ella había comentado que estaba muy ansiosa de participar en ese proyecto, pero que no había escuchado nada sobre él.

Te recomendamos: Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes | Pronostican decepcionante recaudación en taquilla durante su estreno

The Direct también nos recuerda que Dominique Thorne, la actriz que interpretó a Riri Williams en la secuela de Pantera Negra - 90%, dijo que le encantaría que su personaje hiciera equipo con Cassie Lang porque, además de tener edades similares, cree que sus experiencias con la pérdida podría aportar empatía y sin duda le daría un toque especial a su relación, mientras que también sería interesante ver cómo dos personajes con vidas diferentes podrían unirse por el bien.

¿Llegarán los Young Avengers al MCU?

Desde hace algún tiempo todo apunta a que el debut de los Young Avengers es inminente, pero el estudio no ha sido claro al respecto en cuanto a si esta agrupación de superhéroes tendrá su propia película o si por el momento continuará cada personaje por su lado. Sin embargo, los rumores no se detienen y por ahora el estudio está muy enfocado en proyectos que van desde Deadpool 3 hasta las próximas entregas de Avengers y las futuras presentaciones de los nuevos X-Men y Cuatro Fantásticos. Hay mucho trabajo por hacer, y el hecho de que los estudios aún no encuentran la manera de llegar a un acuerdo con los actores que están en huelga, lo que definitivamente retrasa todos sus proyectos.

Una de las tantas producciones que se están preparando para el Universo Cinematográfico de Marvel es la serie Vision Quest, de la que se ha reportado que podría servir para lanzar el proyecto de los Young Avengers, y que a partir de ese punto los héroes adolescentes podrían protagonizar una película o serie, que en ese caso llegaría a Disney Plus. En vista de todo lo que tienen entre manos y el tiempo que tienen, este podría llegar después de la Fase 6 y no antes, lo que significa que podría ocurrir después de 2027 si todo marcha bien.

Continúa leyendo: Britney Spears enfurece con los medios por compartir fragmentos de su autobiografía de forma amarillista