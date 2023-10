Ex-presidenta del Sindicato de Actores critica las reglas de disfraces de Halloween por la huelga

Según el New York Times, el sindicato de actores SAG-AFTRA, emitió directrices a sus miembros en las que se les exhorta a evitar disfrazarse como personajes de grandes producciones ya abstenerse de publicar fotos que puedan interpretarse como promoción del trabajo de las empresas con las que están en negociaciones. El sindicato enfatizó la importancia de utilizar su poder colectivo para enviar un mensaje claro a los trabajadores en huelga de que no respaldarán su contenido sin un contrato justo. La intención es que los miembros "celebren Halloween este año y, al mismo tiempo, muestren su solidaridad" con la huelga en curso.

Tras el llamado de SAG-AFTRA a sus miembros para que no se disfrazaran como personajes de compañías afectadas durante Halloween, la ex presidenta del gremio de actores, Melissa Gilbert, no tardó en expresar su desacuerdo, calificando las pautas de disfraces como "una tontería". " e "infantiles". En una publicación en Instagram, Gilbert respondió a las sugerencias del sindicato para Halloween con estas palabras:

¿ESTO es lo que se les ocurrió? Literalmente, a nadie le importa lo que se pongan para Halloween. Quiero decir, ¿realmente crees que este?" tipo de cosas infantiles van a acabar con la huelga? Parecemos una broma. ¡Por favor, diganme que van a hacer que esta regla desaparezca... y vayan a negociar!

Disfraz de Merlina (Imagen: Google)

Además, etiquetó directamente a las cuentas de Instagram de la actual presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher, y del negociador jefe, Duncan Crabtree-Ireland, y escribió:

Por el amor de Dios, la gente está sufriendo muchísimo y esto es lo que tienen que decir... vamos chicos... Este es el tipo de tonterías que nos mantienen en huelga. 'Promulguemos una política que nos haga parecer mezquinos e incompetentes al mismo tiempo.

Cabe mencionar que Melissa Gilbert se dirigió al sindicato de actores de 2001 a 2005 y fue la tercera mujer elegida presidenta. SAG-AFTRA publicó en su sitio web una guía para Halloween el miércoles, instalando a sus miembros a "celebrar Halloween este año y al mismo tiempo ser solidarios" con la huelga en curso. En lugar de disfraces que promuevan a Barbie - 88% y Ken, el sindicato recomendó disfraces inspirados en personajes y figuras generalizadas, como fantasmas, zombis o arañas, evitando así hacer publicidad de programas y películas afectados por la huelga.

Un portavoz del gremio explicó:

SAG-AFTRA emitió una guía de Halloween en respuesta a preguntas de creadores de contenido y miembros sobre cómo apoyar la huelga durante esta temporada festiva. Esto tenía como objetivo ayudarte a evitar promover el trabajo en huelga, y es la última de una serie de pautas que hemos emitido. No se aplica a los hijos de nadie. Estamos en huelga por motivos importantes y lo estamos desde hace casi 100 días. Nuestra prioridad número uno sigue siendo conseguir que los estudios vuelvan a la mesa de negociaciones para que podamos conseguir un trato justo para nuestros miembros y, finalmente, volver a poner a funcionar nuestra industria.

Varios miembros de SAG-AFTRA también compartieron sus opiniones sobre las pautas de Halloween en las redes sociales. Ryan Reynolds, en tono humorístico, comentó:

Estoy deseando gritarle 'costra' a mi hijo de 8 años toda la noche. Ella no está en el sindicato pero necesita aprender.

La lucha por un mejor contrato con la AMPTP continúa mientras SAG-AFTRA prohíbe a sus miembros hacer prensa para programas y películas afectados. A pesar de las reuniones de negociación entre el sindicato y la AMPTP la semana pasada, las conversaciones no lograron un acuerdo. Mientras tanto, Fran Drescher trabaja incansablemente para mantener unido al gremio de actores y motivar a los miembros a permanecer firmes:

Esto también pasará, pero este es el momento en el que no sucumbimos a la presión. Este es el momento en el que nos mantenemos erguidos y firmes.

