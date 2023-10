Se confirma que Emma Stone sí iba a aparecer en Spider-Man: No Way Home como Gwen Stacy

El tema de los multiversos sacudió de muchas formas al UCM. Los fans se emocionaron con la idea de ver a héroes del pasado dentro de este nuevo contexto, así como a viejos intérpretes de personajes que sí tienen un lugar dentro de la saga actual. El punto de no retorno para la marca fue Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, pues contó con las versiones de Andrew Garfield y Tobey Maguire para acompañar la versión de Tom Holland, lo que generó un gran impulso para el estreno de la película, que se hizo todavía más fuerte cuando se habló de posibles cameos de Emma Stone y Kirsten Dunst que al final no sucedieron. A un par de años de su estreno, hoy se confirma que estos cameos sí estaban contemplados inicialmente.

El paso de Emma Stone en Marvel

Gracias a comedias juveniles como The House Bunny, Se Dice de Mí - 85%, Supercool - 88% y Tierra de Zombies - 90%, el nombre de Emma Stone comenzó a popularizarse entre los espectadores, por lo que ella tenía una muy buena oportunidad de entrar en las grandes ligas con los proyectos correctos para hacer una transición al cine más serio. El momento ideal llegó cuando le ofrecieron unirse a una franquicia de superhéroes, pues en ese momento ya tenían una reputación más estable entre la crítica y el público, y podía permitirle llegar a más gente.

Los fans de El Hombre Araña - 89% estaban listos para rechazar cualquier oferta que no involucrara a Tobey Maguire y Sam Raimi, así que el estreno de El Sorprendente Hombre Araña - 73% ya tenía a su alrededor varios obstáculos y prejuicios por superar. La edad de Andrew Garfield fue un factor que muchos criticaron, aunque reconocieron que su carisma salvaba las cosas, al igual que la química que tenía con Stone, con quien comenzó una relación en la vida real.

Su conexión era tan especial que muchos querían ver más de la pareja en las secuelas, pero cuando El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52% se estrenó no sólo se convirtió en un fracaso monumental que acabó con las posibilidades de tener más películas, también le puso fin a la relación de ficción entre Peter Parker y Gwen Stacy, que es algo que sí sucede en los cómics, pero nadie esperaba ver tan pronto. Con su trilogía cancelada y un nuevo reboot del personaje dentro del UCM parecía imposible conocer más sobre lo que pudo ser de esta versión del héroe.

Desde que se anunció la cinta de Spider-Man: Sin Camino a Casa, los fans esperaban ver a Garfield y Maguire, y aunque la productora hizo lo posible para evitar filtraciones, básicamente era un hecho para todos. Lo que no estaba tan claro eran esos otros rumores sobre un cameo de Stone como Gwen Stacy, en especial porque muchos no sabían si la presentarían como Spider-Gwen o como una versión de otro universo donde ella seguía viva. Al final la actriz no apareció y nunca quedó claro si el plan de traerla de vuelta era real o no...hasta ahora.

Los guionistas sí querían traer a Emma Stone como Gwen Stacy

El libro MCU: The Reign of Marvel Studios de Joanna Robinson, Dave Gonzales y Gavin Edwards acaba de publicarse y según The Direct hay una parte donde se confirma el cameo de Stone en la película:

[Erik] Sommers y [Chris] McKenna, en varios momentos, escribieron versiones de la historia que incorporaban a Gwen Stacy de Emma Stone, Mary Jane Watson de Kirsten Dunst y a la tía May de Sally Field, pero finalmente eliminaron a todas esas mujeres cuando decidieron que la historia estaba sobrecargada; los únicos personajes femeninos con un tiempo significativo en pantalla serían la tía May de Marisa Tomei y MJ de Zendaya. Debido a que el guion estaba en constante cambio, ninguno de los actores podía leer un guion asegurado y se unieron al proyecto basándose en su fe en [el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige], [la productora Amy Pascal] y el director Jon Watts.

Esto corresponde a los primeros rumores que se dieron a conocer sobre el proyecto que decían que el guion de la cinta originalmente era más largo y que al final tuvieron que retirar mucho material para no perder de vista que, a pesar de los cameos y las referencias, la película era de la versión de Spider-Man de Tom Holland. De momento no se sabe si el libro revela si se acercaron a las actrices para hablar del proyecto en algún punto cuando el guion todavía se estaba trabajando.

