Martin Scorsese revela a su siguiente musa cinematográfica: su perrito Oscar

Nadie puede negarlo, Francesca Scorsese está haciendo un mejor trabajo que todo el equipo de publicidad del cineasta. La pequeña hija de Martin Scorsese a menudo comparte material de su padre haciendo todo tipo de cosas hilarantes; ahora, a través de TikTok, lanza un video en el que su padre presume a su siguiente gran musa: su tierno perrito. Francesca sabe lo que es ideal cuando se trata de mejorar la reputación de su padre y hacerlo muy querido en redes y entre las generaciones jóvenes.

No te pierdas: RESEÑA | Los Asesinos de la Luna: La anti Pocahontas y el coyote disfrazado de gallina

Francesca ha seguido los pasos de su padre en el mundo del cine y la actuación, habiendo participado en proyectos cinematográficos y televisivos. Aunque ha crecido en el seno de una familia famosa, ha trabajado en forjar su propia carrera en la industria y ha comenzado a destacar por su talento y dedicación en el mundo del entretenimiento. En su tiempo libre se dedica a compartir increíbles videos de su padre que logran convertirse en tendencia; en el más reciente de ellos podemos ver a Martin interactuando con su perro Óscar y haciendo casting para su próxima película. Puedes ver el material a continuación:

Martin Scorsese auditioning an exceptional actor for his next film. pic.twitter.com/qRx012oetm