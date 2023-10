Jada Pinkett Smith confiesa que ha tenido relaciones íntimas con mujeres

Jada Pinkett Smith continúa revelando episodios de su vida personal. La veterana actriz publicó el pasado 4 de octubre su libro de memorias, Worthy, material que incluye muchos detalles sobre su pasado, el trabajo y las relaciones que ha tenido. A través de TooFab se informa de un nuevo pasaje que habla sobre las experiencias amorosas de Jada, señalando que tuvo muchas parejas mujeres antes de decidir estar con hombres.

Las últimas semanas, desde la publicación de las memorias, han sido muy agitadas para Jada. Los medios comparten cada extracto notable de Worthy, en especial aquellos que se relacionan con su vida amorosa. En el libro, la actriz menciona los rumores de su homosexualidad, informando a los lectores que mucho tiempo atrás se relacionó con otras mujeres:

Worthy (Fuente: Deyst)

Siempre ha habido rumores de que soy gay, de que me gustan las mujeres. Quizás eso tuvo algo que ver con los clubes donde frecuentaba, como el Catch, uno de los locales LGBTQ+ líderes en Los Ángeles en ese momento que tenía noches lip-sync, y donde yo misma, en varias ocasiones, subí al escenario y canté todo tipo de canciones. Una noche lo hice genial con 'Vogue' de Madonna. La verdad es que durante esos primeros años de exploración en Hollywood, tuve algunas experiencias sexuales con mujeres, sólo para darme cuenta de que cuando se trata de sexo, amo a los hombres. Mi creencia es que las mujeres son las criaturas más asombrosas del planeta y las venero a través de mis amistades.

Pero el gran compañero de Jada siempre ha sido Will Smith, con quien formó una familia. La pareja se conoció en la década de 1990 y se casaron en 1997. A lo largo de su relación, han compartido momentos de profunda conexión, colaborando en proyectos profesionales y criando a sus dos hijos, Jaden Smith y Willow Smith. Sin embargo, también han enfrentado desafíos y rumores persistentes de problemas matrimoniales. En 2020, Jada Pinkett confirmó públicamente que tuvo una breve relación extramatrimonial con el cantante August Alsina mientras estaba separada temporalmente de Will Smith. La pareja optó por enfrentar estas dificultades de manera abierta y, en lugar de separarse, eligieron trabajar en su relación, lo que ha llevado a una mayor comprensión y compromiso entre ellos.

Jada y Will son un recordatorio de que las relaciones son complejas y enfrentan desafíos, incluso en parejas famosas y exitosas. Su enfoque en la comunicación abierta en medio de dificultades ha sido un ejemplo para muchos y ha contribuido a fortalecer su vínculo, incluso con años de separación. A lo largo del tiempo, su historia ha evolucionado y ha demostrado que el compromiso con sus hijos es lo más importante.

Trayectoria únicas

La carrera de Jada Pinkett Smith, una talentosa actriz, productora y cantante, ha abarcado una amplia variedad de géneros y roles a lo largo de las décadas. Uno de sus papeles más destacados fue en Menace II Society, una película emblemática del cine urbano que la ayudó a establecerse como actriz. Luego, su interpretación en Matrix Recargado - 73%, donde dio vida al personaje Niobe, se convirtió en un papel icónico en la exitosa franquicia de ciencia ficción. Jada Pinkett Smith ha sido conocida por su versatilidad, participando en películas que abarcan desde el drama hasta la comedia, y ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento a lo largo de su carrera.

Por su parte, Will Smith inició como rapero en el dúo musical DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, saltando a la fama con la serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Ai en la década de 1990. Su transición al cine fue igualmente impresionante, y películas como Independence Day lo catapultaron al estatus de estrella de acción de renombre mundial. Además, su actuación en En Busca de la Felicidad - 67%, una emotiva película basada en hechos reales, le valió una nominación al Premio de la Academia y mostró su destreza en papeles dramáticos. Smith ha demostrado ser un intérprete polifacético, destacando tanto en géneros de acción como en dramas conmovedores.

Uno de los sellos distintivos de la carrera de Will Smith ha sido su capacidad para mantener el éxito en múltiples décadas, lo que lo convierte en una figura icónica de la industria del entretenimiento. Su participación en Hombres de Negro - 92%, una película de ciencia ficción y comedia, también desempeñó un papel crucial en su consolidación como un actor de alto perfil en Hollywood. Su carisma y versatilidad en el cine lo han convertido en una de las estrellas más influyentes de la industria cinematográfica, con un legado que abarca tanto la música como el cine y una impresionante lista de éxitos en su haber.

