The Marvels continúa su gira de prensa sin Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah Parris

The Marvels, la siguiente película del Universo Cinematográfico de Marvel, traerá de regreso a Brie Larson en el papel de Carol Danvers, mejor conocida como la Capitana Marvel, junto a Iman Vellani, quien repite su papel como Kamala Khan/Ms. Marvel, al igual que Teyonah Parris, como Monica Rambeau, y Samuel L. Jackson en su icónico papel de Nick Fury. Aunque aún faltan un par de meses para su estreno, la emoción ya se siente entre los fanáticos.

La gira de prensa de The Marvels continúa sin sus estrellas.

De acuerdo con un nuevo reporte de The Direct, la gira de prensa de The Marvels seguirá adelante sin Brie Larson debido a la intensa huelga del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) que está en curso en Hollywood. Asimismo, la gira tampoco contará con la presencia ni de Iman Vellani ni de Teyonah Parris, ni del resto de actores secundarios del largometraje.



Si bien las tres protagonistas han participado en entrevistas para promocionar The Marvels, se confirmó que todas estas ocurrieron antes de que explotara la huelga de actores. A tan solo un par de meses para el estreno de The Marvels, Marvel Studios tiene que continuar con la promoción de su próxima cinta, desafortunadamente lo hará sin sus estrellas ya que la huelga de SAG-AFTRA impide que los actores promuevan públicamente los proyectos provenientes de estudios.

Si las cosas salen bien y no surge retraso alguno debido a las huelgas, The Marvels llegará a las salas de cines el próximo 10 de noviembre como la entrega número 33 del Universo Cinematográfico de Marvel. En esta secuela de Capitana Marvel, WandaVision, y Ms. Marvel, Carol Danvers se verá en aprietos cuando sus poderes llegan a “enredarse” con los de Monica Rambeau y Kamala Khan. Puedes leer la sinopsis de The Marvels a continuación (via Disney):

En The Marvels, Carol Danvers (Brie Larson), alias Capitana Marvel, ha recuperado su identidad de los tiránicos Kree y se ha vengado de la Inteligencia Suprema. Pero las consecuencias imprevistas hacen que Carol cargue con el peso de un universo desestabilizado. Cuando sus deberes la envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, sus poderes se enredan con los de la superfan oriunda de la ciudad de Jersey, Kamala Khan (Iman Vellani), alias Ms. Marvel, y la sobrina distanciada de Carol, la ahora astronauta de S.A.B.E.R., la Capitana Monica Rambeau (Teyonah Parris). Juntos, este trío deberá formar equipo y aprender a trabajar en conjunto para salvar el universo como The Marvels.

The Marvels es dirigida por Nia DaCosta a partir de un guión escrito por ella misma en colaboración con Zeb Wells y Megan McDonnell. La cinta promete ser una aventura fresca entre los recientes fracasos de Marvel Studios, una que llevará a los fans a explorar mundos nunca antes vistos. En una entrevista reciente con Total Film (via Comic Book), DaCosta dijo lo siguiente acerca de la película:

Los mundos a los que vamos en esta película son mundos diferentes a otros que has visto en el MCU. Mundos brillantes que no has visto antes.

