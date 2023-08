Maestro: Hijos de Leonard Bernstein defienden a Bradley Cooper por uso de nariz protésica

El drama biográfico Maestro podría encaminar a Bradley Cooper a la temporada de premios, pero por ahora debe enfrentarse a una ola de críticas debido al uso de una gran nariz protésica en la cinta donde interpreta a Leonard Bernstein, el primer director de orquesta nacido en Estados Unidos que obtuvo fama mundial. Bernstein, proveniente de una familia judía, es el personaje que llevó al actor y director a tomar la decisión de usar una prótesis, algo que generó rechazo por ser visto como un estereotipo de Hollywood, además de que recibió críticas por que no presenta un retrato auténtico de las personas judías.

No te lo pierdas: Maestro: Bradley Cooper regresa como director en esta biografía en blanco y negro

Netflix lanzó recientemente el tráiler de Maestro que se estrenará en la edición número 80 del Festival de Cine de Venecia, y para el público fue muy llamativa la nariz exagerada que usa Cooper, ya que aseguran que podría haberla omitido y el resultado sería el mismo, o incluso que podría haber buscado un actor judío para interpretar el papel. El filme está siendo acusado de antisemitismo y hay personas que se preguntan cómo es posible que dentro de la sensibilidad actual por los castings adecuados nadie se haya preguntado si sería lógico ponerle una nariz protésica a un actor que no es judío.

Pues dentro de la polémica, los hijos de Leonard Bernstein, quien trabajó en la música de Amor sin Barreras - 94%, han salido a defender al actor y director, asegurando que su padre no tendría problema con la manera en que la producción se acercó al director de orquesta y compositor. Con un comunicado publicado en la cuenta de X perteneciente a esta figura, sus descendientes dicen que fue Bradley Cooper quien escogió utilizar maquillaje para apegarse más al aspecto físico de su padre y que ellos están de acuerdo con eso.

Te recomendamos: Depp v Heard: Directora cree que fama de Johnny Depp afectó la percepción pública del caso

(3/6) It happens to be true that Leonard Bernstein had a nice, big nose. Bradley chose to use makeup to amplify his resemblance, and we're perfectly fine with that. We're also certain that our dad would have been fine with it as well. pic.twitter.com/37tkIt016S