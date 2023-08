The Last of Us: Showrunner dice que casting de Abby sorprenderá a los fans

Prepárense porque una importante figura de los juegos está por llegar a The Last of Us - 97% con la segunda temporada del popular show. Aunque de momento las huelgas tienen la producción detenida, el showrunner del programa ha podido adelantar que ya estaban bastante adelantados en la búsqueda por una actriz para Abby, uno de los personajes más importantes de la historia y que causó gran polémica por su rol.

En entrevista con The Hollywood Reporter, Craig Mazin explicó que estaban trabajando en el casting de la segunda temporada de The Last of Us justo antes de la huelga. El personaje clave con el que comenzaron fue Abby y, si bien todavía no parece estar seguro de quién será su elección, adelantó que probablemente los fans se sorprenderán mucho tal como sucedió con Pedro Pascal y Bella Ramsey en su momento para los primeros episodios:

La huelga nos paró en seco. Estábamos en proceso. Mira, Abby era el primer rol que queríamos abordar. Tenemos un muy buen historial de hacer anuncios de reparto y la gente piensa ‘¿Es en serio?’, lo que probablemente será el caso de nuevo. La gente podría no estar de acuerdo, pero creo que lo hemos hecho bien hasta ahora y la audiencia parece sentir que así ha sido y la Academia [de Televisión que entrega los premios Emmys] parece pensar lo mismo.

Abby, la antagonista inicial de The Last of Us Part II (Crédito: NaughtyDog)

¿Quién es Abby en The Last of Us

Si no saben quién es Abby, y prefieren guardarse la sorpresa, no lean este párrafo sino hasta el siguiente. En el segundo juego, este personaje es una chica que busca vengarse de Joel porque él asesinó a su padre. Y lo consigue. Estos hechos, a su vez, provocan la ira de Ellie, quien emprende una cruzada contra ella y la busca por todo el país. Obviamente, los fans respondieron de forma dividida ante ese momento de la historia y posiblemente lo mismo sucederá con los seguidores de la serie.

El 2023 comenzó con un potente éxito en televisión gracias a The Last of Us - 97%. El show se convirtió rápidamente en un fenómeno dominical y le dio tan buenos números a HBO que acabaron por dar luz verde a una segunda temporada antes de concluir la transmisión de la primera. No obstante, a diferencia de los juegos, el programa podría durar hasta cuatro entregas según ha planeado el realizador.

¿Cuántas temporadas va a tener The Last of Us en HBO?

En esa misma conversación, Mazin dice que podemos esperar mucho más de la adaptación de The Last of Us que tiene bajo su cargo. Aunque no se siente listo para confirmar el número exacto, reveló que definitivamente no podría abordar los eventos del segundo juego en una sola temporada, por lo que el número está entre tres y cuatro entregas más del popular relato. Así que queda claro por qué ven en la actriz para Abby un elemento clave para el futuro de la serie.

The Last of Us - 97% posiblemente no vuelve sino hasta mediados de 2025 si es que los estudios pueden resolver las muy justas exigencias de actores y guionistas en huelga antes de concluir el año. Hasta entonces, no queda más que esperar y ver si, efectivamente, los premios Emmy reconocen el trabajo de Pascal y Ramsey en ese sensacional show que tuvo a los fans pegados a la televisión durante meses.

