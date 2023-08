Rust: Alec Baldwin podría volver a enfrentar cargos de homocidio involuntario

Tras la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de Rust el 21 de octubre de 2021, Alec Baldwin podría volver a enfrentar cargos por homicidio involuntario. De acuerdo con un nuevo reporte de Variety, el actor y productor de 65 años estaría en riesgo de ser acusado por segunda vez de homicidio involuntario debido a que un nuevo informe del caso, publicado este martes, afirma que el revólver que acabó con la vida de Hutchins solo se pudo haber disparado si él apretó el gatillo.

Baldwin fue acusado inicialmente de homicidio involuntario por la muerte de Hutchins a finales de octubre de 2021, unos cuantos días después de la tragedia. Sin embargo, el cargo fue retirado después de que la defensa señalara que el arma utilizada por Baldwin en el set de Rust había sido modificada, lo que hizo que surgieran dudas acerca de su correcto funcionamiento en el momento del disparo.

El incidente en el set de Rust conmocionó tanto a la industria cinematográfica como al público en general. Aquel fatídico día, Baldwin se estaba preparando para una escena donde utilizaba un arma de fuego cuando ésta se disparó, impactando a Hutchins y a Joel Souza, el director de la película. Souza resultó herido, mientras que Hutchins no logró sobrevivir.

Tras ser acusado, Baldwin ha sostenido que él nunca apretó el gatillo y que la pistola se disparó cuando se soltó el percutor. No obstante, los fiscales del caso alegan que el actor disparó el arma después de apuntar imprudentemente en dirección a Hutchins. Según el reporte, los fiscales pidieron un nuevo examen forense del arma y estaban a la espera de los resultados antes de decidir si volver a presentar cargos en contra de Baldwin (via Variety).

El informe señala que los expertos en el caso reconstruyeron el arma en su totalidad, la cual se había roto durante una prueba anterior realizada por el FBI. Con la reconstrucción, se concluyó que el arma solo pudo haber sido disparada al apretar el gatillo. El informe dice lo siguiente:

Este incidente fatal fue la consecuencia de que el martillo se retrajo manualmente a su posición completamente hacia atrás y amartillado seguido, en algún momento, por el tirón o la presión hacia atrás del gatillo. Aunque Alec Baldwin niega repetidamente haber apretado el gatillo, dadas las pruebas, los hallazgos y las observaciones que se informan aquí, se tuvo que apretar o presionar el gatillo lo suficiente como para liberar el percutor completamente amartillado o retraído del revólver de pruebas.

En el mes de junio, los fiscales declararon que Baldwin sería acusado nuevamente de homicidio involuntario si la pistola funcionaba correctamente. No obstante, hasta el momento Baldwin no ha sido acusado nuevamente y no se sabe si lo será. Uno de los fiscales dio a conocer a través de un correo electrónico que el jueves se anunciará formalmente la decisión.

Hannah Gutierrez Reed, la armera de Rust, actualmente enfrenta cargos de homicidio involuntario y manipulación de pruebas en relación con el incidente en el set de la película.La semana pasada, Variety reportó que el juicio en contra de la armera de 26 años de edad se ha programado para el 6 de diciembre de este año. Hannah Gutierrez Reed recibirá hasta tres años de prisión si se le encuentra culpable.

De acuerdo con la información del caso, fue Gutierrez Reed quien cargó el arma que Baldwin disparó, matando accidentalmente a Hutchins e hiriendo a Souza. Los fiscales alegaron que la armera no verificó de forma adecuada que los proyectiles en el arma fueran de utilería en lugar de balas reales. Asimismo, la acusación asegura que Gutierrez Reed bebía alcohol y fumaba marihuana por las noches durante la producción de Rust, y que probablemente tenía resaca el día del disparo.