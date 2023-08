Barbie: Greta Gerwig revela que Timothée Chalamet se arrepiente de no haber participado en la película

Greta Gerwig se ha convertido en una de las directoras más relevantes de los últimos años, todo gracias a su talento versátil e historias comprometidas con el ingenio y la crítica. Barbie - 88%, su película más reciente, llegó a las salas de cine el pasado 21 de julio y rápidamente se convirtió en un éxito de taquilla. Aunque contó con un elenco espectacular, hay un actor muy especial que se arrepiente de no haber formado parte de la producción, el protegido de Greta, Timothée Chalamet.

Definida por su voz única y su enfoque distintivo en el cine independiente contemporáneo, Greta comenzó su recorrido en la actuación, ganando reconocimiento por su trabajo en películas como Frances Ha - 93%, donde también coescribió el guión junto al director Noah Baumbach. Su actuación en este filme la catapultó como un ícono de la generación millennial y la estableció como una intérprete carismática y auténtica. Sin embargo, fue con su debut como directora, Lady Bird - 97%, en 2017, que Gerwig demostró su habilidad para contar historias resonantes y personales. La película, inspirada en su propia vida, recibió aclamación de la crítica y fue nominada a múltiples premios, incluyendo cinco nominaciones al Premio de la Academia.

Greta Gerwig en el set de Barbie (Crédito: Warner)

Gerwig continuó su carrera como directora con una adaptación magistral de Mujercitas - 94% en 2019, que abordó la clásica novela desde una perspectiva contemporánea y feminista, consolidando aún más su posición como una voz influyente en la industria cinematográfica. Además de su labor como directora y actriz, ha dejado una marca duradera como guionista, escribiendo películas que exploran las complejidades de las relaciones humanas con humor y profundidad emocional. Su predilección por personajes femeninos complejos y auténticos, así como su capacidad para capturar momentos genuinos y conmovedores en pantalla, han hecho de ella una figura influyente en la evolución del cine contemporáneo.

Con Barbie, Greta llegó todavía más lejos en sus aspiraciones, dando forma a un viaje del héroe con la singular muñeca Barbie que durante décadas ha capturado los corazones de millones de personas. Entre las estrellas encontramos a Margot Robbie y Ryan Gosling, quienes interpretan a los personajes principales, no obstante, hay un actor muy especial al que Greta hubiera amado dirigir, Timothée Chalamet, con quien trabajó previamente en Mujercitas y Lady Bird. Para Hollywood First Look, Gerwig confiesa que el joven actor visitó el set de Barbie, admitiendo que le hubiera gustado participar:

Timothée vino al set y dijo: “Oh, debí haber participado en esto.” Y le dije: “¡Lo sé! ¿Por qué no estás aquí?”

La directora explicó que fue debido a problemas de agenda el motivo por el que Timothée no pudo formar parte de Barbie. Saoirse Ronan, la otra favorita de Gerwig, también estuvo muy contemplada por ella, pero en el momento de la producción se encontraba muy ocupada trabajando en otro sitio. Los dos elegidos de Greta quedaron fuera de Barbie, pero eso no impidió que la cinta reuniera en taquilla los US $1.191 mil millones que tiene ahora mismo.

Barbie, la heroína ideal en un mundo de color rosa

La muñeca Barbie, creada por Ruth Handler y lanzada por Mattel en 1959, ha tenido un impacto profundo y duradero en la cultura popular y en la percepción de la feminidad en todo el mundo. Desde su introducción, Barbie se convirtió en un ícono global que trascendió generaciones y fronteras, estableciendo estándares de belleza y estilo que influyeron en la imagen corporal y las aspiraciones de innumerables niñas. Aunque inicialmente recibió críticas por su imagen irrealista y promoción de estereotipos, con el tiempo, Barbie se adaptó para reflejar una mayor diversidad en términos de raza, profesiones y estilos de vida, lo que contribuyó a una conversación más inclusiva y a la promoción de modelos de roles más variados.

La influencia de Barbie no se limitó solo a las muñecas, sino que también se extendió a películas, programas de televisión, libros y una amplia gama de productos relacionados. Se transformó en un vehículo para la imaginación y el juego creativo, fomentando la construcción de historias y el desarrollo de habilidades sociales en los niños. A pesar de las críticas y controversias a lo largo de los años, la muñeca Barbie ha evolucionado para reflejar mejor la diversidad y las aspiraciones de las niñas modernas, dejando un legado complejo que abarca desde la moda y el entretenimiento hasta la percepción de género y el empoderamiento femenino.

