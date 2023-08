Harrison Ford lamenta que científicos le hayan puesto su nombre a una nueva especie de serpiente

Aunque Harrison Ford ya tiene 81 años, su carrera en Hollywood se mantiene bastante activa, de vez en cuando saturada por grandes blockbusters en los que siempre se lleva los mejores salarios debido a su calidad como estrella de culto. Su nombre continúa arrasando en la industria del entretenimiento y siempre hay alguien dispuesto a ver su trabajo; sin embargo, al igual que alegrías, también hay decepciones, intrigas y molestias en la vida del veterano intérprete. A través de la revista científica Salamandra, se anuncia el descubrimiento de una nueva especie de serpiente que ha recibido el nombre de Harrison, al menos uno muy parecido; el protagonista de Peligro Inminente - 82% no está muy conforme con la situación.

El estrellato de Ford se produjo con su interpretación del intrépido contrabandista Han Solo en la icónica Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93%, de 1977, un papel que le valió reconocimiento mundial y lo estableció como uno de los rostros más emblemáticos de la cultura popular. Sin embargo, Ford no se limitó a un solo éxito, ya que poco después asumió el papel del arqueólogo aventurero Indiana Jones en la saga homónima dirigida por Steven Spielberg, consolidando aún más su estatus de luminaria en Hollywood.

Harrison Ford en Cazadores del Arca Perdida (Crédito: Lucasfilm)

A lo largo de su trayectoria, Harrison Ford ha demostrado un talento impresionante al tomar roles que abarcan desde thrillers como El fugitivo - 96% y Blade Runner - 90%, hasta dramas como Testigo en peligro - 91% y Regarding Henry - 46%. Su presencia en la pantalla grande se caracteriza por su carisma innato, su capacidad de encarnar personajes con profundidad emocional y su habilidad para mantener al público cautivado. A pesar de haber alcanzado un estatus de celebridad indiscutible, Ford ha mantenido una apreciada autenticidad y un enfoque en la calidad de sus actuaciones, alguien que trabaja por sí mismo y en los proyectos que desea.

Harrison Ford, un nombre que inspira admiración... y nos recuerda a las serpientes

Por su fama de hombre aventurero, seguramente impulsado por aquella mítica escena de las serpientes en Los Cazadores del Arca Perdida - 95%, científicos han nombrado como Tachymenoides harrisonfordi a una nueva especie de serpiente encontrada en la cordillera de los Andes en Perú, con el primer macho siendo descubierto en mayo de 2022 “tomando el sol en un pantano”. Harrison Ford ya está enterado del acontecimiento y emitió un breve comunicado para Entertainment Weekly:

Estos científicos siguen poniendo mi nombre a las criaturas, pero siempre son las que aterrorizan a los niños. No entiendo. Paso mi tiempo libre bordando. Canto canciones de cuna a mis plantas de albahaca, para que no teman a la noche.

Tras finalizar con el comentario en tono de broma, Harrison prosigue con una reflexión sobre la vida en la Tierra, sobre cómo los científicos continúan hallando nuevas especias, lo cual todavía habla de un profundo desconocimiento sobre la realidad de la vida en nuestro planeta y lo mucho que hace falta abarcar:

Pero, hablando en serio, este descubrimiento es asombroso. Es un recordatorio de que todavía hay mucho que aprender sobre nuestro mundo salvaje, y que los humanos son una pequeña parte de una biosfera increíblemente vasta. En este planeta, todos los destinos están entrelazados y, en este momento, un millón de especies se tambalean al borde del olvido. Tenemos un mandato existencial de reparar nuestra relación rota con la naturaleza y proteger los lugares que sustentan la vida.

Indiana Jones y El Dial del Destino - 63% es la más reciente película de Harrison Ford, la quinta entrega en la saga del famoso arqueólogo que cierra para siempre con sus aventuras (al menos eso es lo que Lucasfilm asegura, por ahora). La taquilla no fue espectacular, con tan sólo US $375 millones reunidos a nivel global y críticas mayormente mixtas. Aunque este proyecto no salió del todo bien para el octogenario histrión, lo cierto es que no pretende abandonar la industria del entretenimiento pronto. Uno de sus siguientes trabajos es Captain America: Brave New World, el cual marca su esperada introducción al Universo Cinematográfico de Marvel; llegará a los cines el 26 de julio de 2024.

