Sound of Freedom: Director asegura que los comentarios de Jim Caviezel sobre QAnon dañaron la película

Sonido de Libertad - 60% es una de las películas más comentadas de las últimas semanas, todo gracias a la sorprendente campaña publicitaria que se ha disparado en redes sociales. Pero aunque la taquilla está resultando impresionante en Estados Unidos, el director Alejandro Monteverde afirma que los vínculos de Jim Caviezel con el tema de QAnon, una serie de teorías de conspiración sobre un plan de dominación mundial impulsada por la élite más adinerada.

Estrenada el 4 de julio en salas estadounidenses, Sound of Freedom presenta la historia de un agente federal infiltrado en una red de trata infantil. La película busca ser un acercamiento al tema del tráfico de niños en el mundo y cómo estas organizaciones suelen operar con el consentimiento de los gobiernos. El personaje principal de la cinta es interpretado por Caviezel, quien en el pasado fue acusado de promover las ideas de QAnon a través de conferencias y eventos especiales, tratando de advertir a las masas sobre un supuesto movimiento impulsado por la maldad.

Jim Caviezel en Las Vegas

La teoría QAnon, ampliamente desacreditada, surgió en internet hace algunos años y sostiene una serie de afirmaciones infundadas, como la existencia de la ya mencionada élite global involucrada en tráfico de niños y conspiraciones políticas secretas. Se basa en mensajes en línea publicados por un individuo anónimo que se hace llamar "Q". Por otro lado, el término "adenocromo" se ha utilizado en QAnon para afirmar que hay una sustancia química liberada por el cuerpo humano bajo estrés extremo y que presuntamente es consumida por una élite para obtener efectos psicodélicos y juventud. Estas aseveraciones carecen de fundamento científico y son consideradas como desinformación y especulación errónea.

De acuerdo con lo reportado por The Guardian, Sound of Freedom fue etiquetada como “Maga-friendly” y “QAnon-adjacent” en redes sociales, con Donald Trump organizando una proyección privada de la película y a la que asistieron Jim Caviezel y Tim Ballard, el activista estadounidense que años antes trabajó en la CIA y cuya historia de vida inspiró Sonido de Libertad. En entrevista con Variety, el director Alejandro Monteverde revela que tomó la decisión de no asistir a la proyección de Trump y que lo hirió profundamente saber que su película había sido dañada por el tema QAnon:

Hay gente demasiado cercana a la película que está en la política. Entonces es como, te amo, pero tengo que mantener mi distancia. Fue desgarrador cuando vi toda esta polémica y toda esta controversia. Mi instinto fue correr. Quise esconderme. No dar más entrevistas. Antes de que saliera la película, hice un par de entrevistas.

Jim Caviezel, ¿una carrera condenada?

Después de su aclamada interpretación como Jesucristo en la película La Pasión de Cristo - 49%, dirigida por Mel Gibson, se ha afirmado que Jim Caviezel experimentó un cierto grado de ostracismo en Hollywood debido a la intensidad del papel y a las controversias que rodearon la película. Algunos creen que su asociación con un proyecto religioso y su apertura sobre sus creencias personales pudieron haberlo marginado de ciertas oportunidades en la industria del entretenimiento. De igual forma, su vínculo con el tema QAnon le ha valido severas críticas en redes, con numerosos usuarios e influencers marcando su reputación al considerarlo un “fanático religioso”.

La industria cinematográfica de Hollywood ha abordado el tema de la trata infantil en el pasado, buscando crear conciencia y sensibilización sobre este grave problema social. A través de narrativas y personajes ficticios, películas como Búsqueda Implacable - 58% y Trade han explorado la temática de la trata de personas, destacando los horrores y las repercusiones emocionales que enfrentan las víctimas y sus familias. Además, algunas producciones han colaborado con organizaciones benéficas y grupos de defensa para promover la conciencia sobre la trata infantil y recaudar fondos para combatirla. Sin embargo, es importante reconocer que, aunque estas películas pueden contribuir a generar diálogo y conciencia, la solución efectiva a la trata infantil requiere esfuerzos más amplios a nivel legislativo, educativo y de aplicación de la ley.

Sound of Freedom se estrena en México el 31 de agosto.

