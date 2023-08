Rojo, Blanco y Sangre Azul se convierte en lo más visto de Prime Video

Los fans de Rojo, Blanco y Sangre Azul - 80% quedaron maravillados cuando tiempo atrás se anunció su desarrollo en los estudios de Amazon. Finalmente, la película llegó a la plataforma este 11 de agosto en la plataforma y sus logros son espectaculares, siendo tendencia global en redes y la fuente de interminables comentarios positivos y muchos edits. Esta comedia romántica LGBTQ+ tiene a su fandom encantado, por lo que ahora ya es lo más visto del catálogo.

Rojo, Blanco y Sangre Azul es una novela contemporánea escrita por Casey McQuiston, publicada en 2019. La historia sigue la vida de Alex Claremont-Diaz, el hijo del presidente de los Estados Unidos, quien se encuentra en un romance aparentemente imposible con Henry, el príncipe de Inglaterra. Ambientada en un mundo donde la política internacional y las relaciones familiares se entrelazan, la novela explora temas de identidad, sexualidad y responsabilidad pública en medio de un contexto romántico y político. La narrativa se desenvuelve en torno al conflicto entre las expectativas de la sociedad y el deseo de vivir auténticamente, mientras Alex y Henry luchan por su amor y enfrentan obstáculos tanto personales como políticos.

La publicación de Rojo, Blanco y Sangre Azul marcó un hito en la literatura LGBTQ+ al presentar una historia de amor queer en un escenario tan influyente como la realeza y la política. La novela ganó rápidamente popularidad por su estilo fresco, diálogos ingeniosos y tratamiento respetuoso de los temas LGBTQ+. Además de su enfoque en el romance, la novela aborda temas políticos y sociales contemporáneos, incluidos los desafíos de la aceptación y la visibilidad LGBTQ+ en la esfera pública. La obra se convirtió en un éxito y fue aclamada por su representación diversa y convincente, además de su capacidad para entrelazar la narrativa romántica con cuestiones de importancia social. McQuiston, su autor, se identifica como persona no binaria y utiliza los pronombres they/them.

De acuerdo con Comicbook, la película de Rojo, Blanco y Sangre Azul ya es la número uno en Amazon, encontrándose en el primer puesto del top global. Es dirigida por Matthew López, y protagonizada por Nicholas Galitzine y Taylor Zakhar Perez. La crítica se ha rendido casi por completo ante ella, con las reseñas celebrando este nuevo logro para el cine LGBTQ+; aunque se puntualiza que no revoluciona a este género, sí festeja una adaptación comprometida con la esencia de la obra original y que incluye añade detalles ingeniosos y originales que le conceden mayor valor.

El éxito de las películas y series LGBTQ+ en años recientes.

Un caso de éxito similar al de Rojo, Blanco y Sangre Azul es el de Heartstopper - 100%, que aunque se trata de una serie de TV basada en una novela gráfica, también presenta una historia LGBTQ+ entre dos muchachos que logró cautivar al mundo entero. Creada por Alice Osman, las novelas de Heartstopper presentan la historia de Charlie Spring y Nick Nelson, dos estudiantes de secundaria en Inglaterra que desarrollan una amistad y un romance mientras exploran temas de amor, amistad y aceptación. Se desarrolla en un ambiente escolar y aborda temas como la identidad sexual, la autoaceptación, la homofobia y el acoso. Originalmente comenzó como una serie web de cómics en línea en Tumblr en 2016, donde ganó rápidamente una base de seguidores leales debido a su representación positiva y auténtica de personajes LGBTQ+. Posteriormente, los cómics en línea se recopilaron en novelas gráficas impresas que ampliaron y desarrollaron aún más la historia de Charlie y Nick.

Heartstopper se ha convertido en un fenómeno en la comunidad LGBTQ+ y ha resonado con lectores de todas las edades debido a su enfoque sensible y realista de los desafíos y alegrías del crecimiento y la exploración de la identidad. La serie de TV, producida por Netflix y protagonizada por Kit Connor y Joe Locke, ha sido aclamada por su autenticidad y representación positiva de las relaciones queer, y su enfoque honesto en las experiencias de los personajes ha resonado profundamente con los lectores. La historia y el enfoque en la autoaceptación y el amor en todas sus formas han contribuido a su popularidad y su impacto en la literatura y la cultura juvenil contemporánea.

