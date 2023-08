Quiero poder verme fea: Florence Pugh explica por qué se cortó el cabello

Florence Pugh, estrella de Mujercitas - 94% y Oppenheimer - 95%, sorprendió hace unos meses con un gran cambio en su apariencia al presentarse en el Met Gala con el cabello corto. Su decisión llamó la atención, y la curiosidad de algunos llevó a que se preguntaran si hubo una razón en particular para ello. Resulta que, según lo que unos meses después dijo la actriz, lo hizo con la intención de “eliminar la vanidad”, especialmente la que existe dentro de Hollywood y lo que se espera de una mujer en muchos ámbitos.

La actriz contó a Radio Times que lo hizo a propósito y que su imagen es algo que ha tratado de controlar desde el inicio de su carrera y que su intención es que la gente mire más allá del glamour que tanto ha caracterizado a Hollywood. Por supuesto, esto también se entiende como algo por lo que suelen pasar las actrices porque, además del talento, la belleza suele ser importante hasta para obtener trabajo. Esto fue lo que dijo en aquella entrevista, la cual fue compartida por People:

Deliberadamente elegí lucir así. Quería eliminar la vanidad de la imagen. Hollywood es muy glamoroso, especialmente para las mujeres, y es difícil para el público ver más allá de eso. Siempre que no he necesitado ser glamurosa o tener la cara llena de maquillaje, lucho por mantenerlo así. Ayuda a la audiencia.

La vanidad se ha ido. Lo único que la gente puede mirar entonces es tu cara en carne viva.

Incluso al comienzo de mi carrera, siempre estaba luchando para controlar mi imagen. Me ayuda cuando uso menos maquillaje porque entonces soy menos brillante en la pantalla. Siento que se me permite hacer caras feas, como si fuera más aceptable.

Mientras se encontraba en el evento Met Gala que se celebró en mayo, Florence Pugh había dicho a los periodistas que se había afeitado la cabeza para su papel en We Live in Time, una comedia romántica dirigida por John Crowley en la que actúa junto a Andrew Garfield. De hecho, después de haber estado en el evento, se la vio paseando por Roma con el actor, lugar donde se han filmado escenas para esa producción. También estuvo promocionando Oppenheimer, donde realizó una gira de medios además de la respectiva aparición en la premiere de Reino Unido junto a sus compañeros de elenco.

Independent recogió las declaraciones de la actriz durante el evento de mayo, donde dijo que estaba guardando la sorpresa del cabello corto para hacer la revelación junto con su cita de ese día, que era el director creativo de Valentino.

Pensé, qué mejor manera que presentarlo en el Met con Pier Paolo.

Florence Pugh ha vuelto a ser noticia recientemente porque se ha reportado que Disney estaría buscando a la actriz para interpretar a Rapunzel en el remake live-action de Enredados - 90%. La novedad llegó a través de la cuenta del insider My Time To Shine Hello, donde usualmente se comparte información relacionada a las futuras producciones de los grandes estudios, incluyendo los intereses de las compañías al momento de hacer sus respectivos castings.

Aunque no se conocen muchos detalles sobre su próxima cinta, Deadline la describió como una “historia romántica totalmente conmovedora e inmersiva” y tampoco se ha dado a conocer su fecha de estreno, pero los medios han sugerido que podría llegar a cines en algún punto de 2024. Los fans han estado esperando la película con ansias desde que ella dio a conocer el proyecto en la pasada entrega de los premios Óscar donde estuvo como presentadora junto a Andrew Garfield, diciendo que fue una coincidencia puesto que los organizadores de la ceremonia no tenían idea de que estaban trabajando juntos. Desde entonces, las fotos de la filmación de We Live in Time han inundado las redes sociales con muchos comentarios positivos.

