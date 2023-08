Stephen King se deshace en elogios hacia Babylon y dice que será un clásico en 20 años

Cuando se trata de predicciones impactantes, Stephen King no es ajeno a anticipar lo que el futuro podría deparar. Esta vez, el autor icónico ha centrado su atención en la película Babylon - 63%, dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por Margot Robbie, Brad Pitt y Diego Calva Hernández.

La película de Babylon aterrizó en la escena cinematográfica en 2022, presentando una comedia dramática negra de época que exploraba el glamoroso pero tumultuoso Hollywood de los años 20. El director Damien Chazelle, conocido por éxitos como Whiplash: Música y Obsesión - 94%, La La Land: Una Historia de Amor - 92% y El Primer Hombre en la Luna - 90%, trajo su visión única a esta historia llena de ambición y excesos.

A pesar de contar con un elenco estelar y un director con un historial destacable, Babylon recibió una respuesta polarizada por parte de los críticos. Con una calificación del 63% en Tomatazos, la película dejó una impresión mixta en la audiencia y la industria. Lo que ocasionó, en gran medida, que su recaudación en taquilla no llenará las expectativas de Paramount, el estudio que invirtió mucho dinero en la producción del largometraje, resultando uno de los fracasos taquilleros de ese año.

Sin embargo, Stephen King, cuyas novelas de terror fueron adaptadas en películas como It (Eso) - 85%, El Resplandor - 92% y Miseria - 89%, otorgándole un estatus legendario en la literatura y la cinematografía, tiene una perspectiva diferente sobre la película. En un giro digno de una trama de sus propias historias, King elogió a Babylon en términos sorprendentes.

Maybe this says more about me than the film, but I thought BABYLON was utterly brilliant--extravagant, over the top, hilarious, thought-provoking. Might be one of those movies that reviews badly and is acclaimed as a classic in 20 years.