Sound of Freedom: Sobrevivientes critican la película por ser un retrato sensacionalista del tráfico

Continúa la polémica por Sonido de Libertad - 60%. El filme, que ha generado sorpresa por su gran recaudación, ha sido el blanco de mucha especulación, pero más notablemente: una campaña viral en redes sociales que la ha puesto en boca del público. Pese a abordar el tema del tráfico sexual de menores, sobrevivientes de ese mismo problema están molestos de que la película parta del sensacionalismo y no se preocupe por retratar todas las formas en las que sucede.

En un reportaje de Vice, Jose Lewis Alfaro, un hombre que sobrevivió ser traficado desde que era un adolescente en Texas y que ha servido como consultor del Departamento de Justicia de Estados Unidos, explica que ha sido acosado y atacado por fans de Sonido de la Libertad, quienes descalifican su experiencia a favor de lo que se muestra en la película:

Si comparto algo públicamente que se oponga a la película, entonces me descalifican, me confrontan. Es realmente interesante para mí que la gente esté dispuesta a escuchar la historia de superhéroe que un hombre rico y no confie y escuche a quienes de hecho han vivido esto. [Al llamar apedófilos a sobrevivientes detractores de la película] los hacen sentir que no deberían hablar del problema. Hay mucho daño que sucede con eso y al final nadie tiene la culpa más que estas representaciones sensacionalistas.

¿De qué trata Sonido de libertad?

Sound of Freedom es un filme que cuenta la historia de Tim Ballard, un ex agente estadounidense que lucha contra una red de tráfico de menores. Luego de rescatar a uno, decide, por su cuenta, salvar a su hermana de otro grupo de traficantes, lo que lo lleva a la jungla colombiana. La película está basada en las operaciones del personaje titular, quien en la vida real tiene una organización que hace operativos similares.

Aunque no niegan que no haya casos de secuestro de menores con propósitos de explotación, los sobrevivientes que cita el reportaje recuerdan que el grueso de los casos no responde a estas situaciones. Y, por años, han tratado de concientizar de que existen otras formas de tráfico de las que casi no se habla.

Alfaro ha compartido su historia (vía Rolling Stone) sobre cómo fue abandonado por su padres cuando era adolescente por ser gay. Esto lo llevó a conocer en línea a un hombre que lo explotó sexualmente a través de un falso negocio de masajes. Pero él no es el único, la periodista y sobreviviente Sara Boyd comparte la molestia de que la gente prefiere escuchar al equipo de la película y no a quienes han experimentado esta forma de abuso:

No entiendo por qué los fans de la película preferirían escuchar a Tim Ballard que a un verdadero sobreviviente de tráfico. Pero el problema es que las soluciones al tráfico humano y de menores no son tan emocionantes como una película de acción.

Ella fue traficada por su propio padre desde que era niña, y de quien huyó cuando era adolescente. Ha hablado en el pasado (en un artículo del Huffington Post) sobre cómo los sobrevivientes necesitan diferentes tipos de apoyo y recursos para valerse por sí mismos y así poder alejarse de sus abusadores, pues cuando, tratando de huir, quedó en situación de calle y esto la hizo depender económicamente de otro hombre que la explotó. De ser rescatada por las autoridades, ella cree que la hubieran devuelto a su familia.

Sonido de Libertad - 60% invita al público a comprar boletos para otras personas al final de la película. Y bajo ese modelo ha recaudado más de US $160 millones de dólares, en el reportaje de Vice, otros activistas y sobrevivientes recuerdan que trabajan con escasos recursos e invitan a la gente a acercarse a organizaciones locales si es que están interesados en la causa. El filme tendrá su estreno en México a partir del 31 de agosto.



