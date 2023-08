Sydney Sweeney dice que se siente abatida por todos los rumores que la rodean

Las estrellas del cine y la televisión ocasionalmente tienen que lidiar con rumores acerca de sus vidas y claro que esto debe ser bastante molesto. Sydney Sweeney, mejor conocida por su papel de Cassie Howard en el exitoso drama adolescente de HBO, Euphoria - 79%, es una de las actrices más conocidas de su generación y recientemente se ha convertido en el centro de varios rumores. La actriz estadounidense de 25 años está enterada de todas las habladurías sobre su propia vida y recientemente admitió que estas han llegado a afectarla hasta cierto punto.

Desde especulaciones en relación con su familia, hasta un supuesto amorío con Glen Powell, su coprotagonista en la comedia romántica en desarrollo Anyone But You, la actriz no ha tenido momento para descansar de los rumores. En un nuevo artículo de Variety, Sweeney habló de cómo la hacen sentir realmente todos estos chismes que se dicen de ella:

A veces me siento golpeada por eso. Es difícil sentarse y mirar, y no ser capaz de defenderse.

Sydney Sweeney en Euphoria (Créditos: HBO)

Acerca del rumor con Powell, que surgió cuando ella y su colega actor presentaron su nueva cinta en CinemaCon en Las Vegas a principios de año, Sydney dijo lo siguiente al medio:

Es una comedia romántica ¡Eso es lo que quiere la gente! A Glen y a mí nos da igual. La pasamos muy bien juntos y nos respetamos mucho; él es muy trabajador y yo también. Hablamos todo el tiempo en plan: 'Eso es muy divertido'

Actualmente, Sweeney tiene otro importante proyecto en marcha. La actriz coprotagonizará la adaptación cinematográfica de Madame Web de Sony Pictures junto a Dakota Johnson (Cincuenta Sombras de Grey - 25%, Am I OK? - 95%). Tras una larga espera, este miércoles finalmente se confirmó que Sweeney interpretará a Julia Carpenter/Spider-Woman en este nuevo largometraje ubicado en su multiverso de Spider-Man.

Es más que claro que Sweeney se ha comprometido en gran medida con su papel de la superheroína y está más que motivada para darle vida en pantalla grande. En una entrevista pasada con Variety (via Comic Book), la actriz explicó cómo ha sido para ella el proceso para interpretar el rol en la próxima cinta de Marvel de Sony:

He estado ordenando un montón de cómics. Hay mucho que aprender. Siempre he sido una gran admiradora de todas las películas de Marvel y Sony Universe. Ser parte de eso es algo verdaderamente increíble.

Madame Web tiene un estreno en cines programado para el 14 de febrero de 2024.

Además de su participación en Euphoria, Sweeney es conocida por otros proyectos como Everything Sucks! - 63%, The Handmaid's Tale, Sharp Objects, The Voyeurs y The White Lotus. Asimismo, la talentosa intérprete también se está preparando para protagonizar un remake de Barbarella, cinta de ciencia ficción de 1968 dirigida por Roger Vadim y protagonizada por Jane Fonda. El largometraje está basado en el cómic sci-fi Barbarella de Claude Brulé y Jean-Claude Forest, el cual relata la historia de Barbarella, una viajera espacial y representante del gobierno de la Tierra Unida, enviada en una misión para ubicar al científico Durand-Durand, quien ha creado una arma capaz de acabar a la humanidad.

