¿Deadpool 3 se retrasa? Disney omite su estreno en llamada con inversionistas

Han pasado seis años desde la última vez que vimos a Hugh Jackman como Wolverine. Pero en el multiverso nada es imposible y su regreso en Deadpool 3 es quizá el evento más esperado del 2024. No obstante, una sospechosa omisión en el calendario de estrenos de Disney, durante una llamada con inversionistas, apunta a que podríamos tardar un poco más de lo planeado antes de verlo de nuevo.

De acuerdo con Comic Book Movie, Deadpool 3 no aparece en el calendario de estrenos que Disney presentó a sus inversionistas. El estudio detalló sus lanzamientos de septiembre de 2023 a junio de 2024, pero entre ellos no aparece la secuela protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, la cual tenía programado su debut para la primera semana de mayo del año que viene.

Aunque oficialmente ese sigue siendo el plan, conociendo lo costoso de esa clase de producciones, el gusto de Reynolds por improvisar y el hecho de que le faltaban unos días de rodaje antes de la huelga, la posibilidad de que el filme no esté listo para esa fecha está muy presente. La única buena noticia es que, ahora sí, el presidente de Disney, Bob Iger, suena dispuesto a resolver las demandas de guionistas y actores.

Primer vistazo a Deadpool 3. (Crédito: Hugh Jackman)

¿De qué va a tratar Deadpool 3?

Detalles sobre la trama de Deadpool 3 son escasos, por lo menos oficialmente. Entre anuncios del reparto, fotografías del set, y rumores sobre personajes, todo indica que el mercenario viajará por el tiempo usando la máquina que obtuvo de Cable al final de Deadpool 2 - 85% y visitará distintas líneas de tiempo. Esto lo pondrá en la mira de la TVA y para pelear contra ella alistará su propio equipo de héroes, entre los que reclutará a una variante, o varias, de Wolverine.

De momento, se sabe que Emma Corrin dará vida a la villana, la cual se supone será una poderosa mutante. Igualmente, se ha confirmado el regreso de Jennifer Garner como Elektra y hay rumores de que varios actores de la franquicia original de X-Men podrían volver. El punto de la película sería convertirse en el “multiverso de la locura” de las películas de Fox, previa a su adquisición por parte de Disney.

Marvel ha pasado una mala racha con una recepción mixta, en el mejor de los casos, de sus más recientes proyectos. Si bien la segunda temporada de Loki tiene a los fans bastante emocionados, habrá que ver si cumple con las expectativas. Después de todo, parece que el show revelará más sobre los planes de la franquicia para el multiverso y para la eventual confrontación entre los Avengers y las múltiples variantes de Kang que ya se han presentado.

No obstante, la franquicia tendrá más sorpresas antes de concluir el año. También The Marvels verá su estreno a mediados de noviembre, luego de varios retrasos a razón de los efectos especiales, mientras que a finales de ese mismo mes la serie de Echo se lanzará por completo. Otros títulos que supuestamente llegarían a inicios de 2024, y que podrían compensar el posible retraso de Deadpool 3, son Iron Heart y Agatha: Coven of Chaos. Pero de momento, el plan sigue siendo que los mutantes regresen el 4 de mayo. No queda más que esperar.

