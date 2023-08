Barbie: Margot Robbie admite que Barbie Land no es feminista porque los Kens están subyugados

La película de Barbie - 88% es uno de los mayores éxitos en taquilla del año, y una gran sorpresa para los aficionados al séptimo arte. La cinta dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie ha sido aclamada por el público y la crítica, y también ha dado pie a interminables debates en redes sociales, con algunos defendiéndola y otros criticándola. Para quienes la critican o elogian por ser "feminista", Robbie tuvo algo qué decir sobre la idílica Barbie Land que aparece en la película.

También te puede interesar: Barbie: Margot Robbie piensa que es encantador que a los fans les gusten sus pies

El feminismo es una palabra tan repetida como malentendida. Muchos piensan que es como el machismo, pero al revés... pero no. El feminismo busca la igualdad de género, no la supremacía de las mujeres. No obstante, hay diferentes ramas y corrientes dentro del movimiento, algunas tan diferentes que pueden llegar a enfrentarse entre ellas. Desde el feminismo radical hasta el liberal, pasando por el ecofeminismo y el feminismo interseccional, cada uno tiene su enfoque y propuesta.

Lo que todas comparten es el deseo de derribar esas barreras invisibles pero reales que dividen a hombres y mujeres. Lo que se supone que tienen en común las diferentes ramas es que buscan un mundo donde todos tengan las mismas oportunidades, sin importar su género. En ese sentido, Barbie Land no era un paraíso feminista.

La idílica Barbie Land en Barbie (2023)

En un nuevo video de ABC News In-depth, la directora Greta Gerwig y la actriz Margot Robbie hablan a profundidad sobre la película de Barbie. Y cuando se toca el tema del feminismo, la protagonista responde:

¿Barbie es feminista? Bueno, en realidad está como un nivel más alto que eso porque si miras a Barbie Land al principio, sí, las Barbies están en la parte superior y los Kens, sí, un poco rebajados, así que pensé, bueno, eso no es igualdad, así que sea lo que sea lo contrario de misógino eso es en realidad Barbie [Land].

También lee: Barbie será prohibida en Líbano por “promover la homosexualidad”

Luego añade que al final de la cinta es cuando se logra una sociedad más igualitaria, en ese caso ya se podría considerar a Barbie como feminista:

Hacia el final, cuando equilibran las cosas, entonces podrían ser feministas, pero de hecho es como Más allá de lo feminista, porque, para empezar, las dinámicas de poder están a favor de las Barbies.

Pueden ver el video completo en este enlace.

El éxito de Barbie y las reacciones de los hombres

Barbie ha hecho historia en la taquilla, superando la asombrosa cifra de US $1,000 millones. Esto ha convertido a Greta Gerwig en la primera mujer en dirigir una película que supera esta marca, y Barbie ya es la película más taquillera de Warner Bros. Discovery en la década de 2020, una hazaña que pocos anticiparon para una cinta basada en la icónica muñeca de Mattel. Este logro ha sido un paso significativo hacia la igualdad de género en la industria del cine.

Margot Robbie había bromeado en una reunión de preproducción sobre cómo la combinación de "Barbie y Greta Gerwig" alcanzaría los mil millones de dólares. Aunque parecía una exageración en ese momento, el filme ha cumplido con estas ambiciosas expectativas. Los ingresos totales de Barbie, compuestos por US $478 millones en EE.UU. y US $574.2 millones internacionalmente, han consolidado su posición como la película dirigida por una mujer con mayores ingresos de todos los tiempos.

Sin embargo, algunos hombres que ya se mencionaron antes, no han tomado a bien la cinta. Ben Shapiro, un conocido comentarista político y abogado con una postura conservadora, ha criticado duramente la producción en un video titulado "Ben Shapiro DESTRUYE la película de Barbie durante 43 minutos", y en éste lo vemos prendiendo fuego a muñecas Barbie y lanzando críticas mordaces. Su evaluación del filme fue extremadamente negativa, comparándolo con "una mierda de perro en llamas" y calificándolo como una de las peores cosas que ha visto.

No te vayas sin leer: Barbie | Productor musical de la película responde a las críticas de Bill Maher