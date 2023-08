Bob Iger, CEO de Disney, está comprometido en llegar a un acuerdo con guionistas y actores para terminar las huelgas

Hace casi un mes Bob Iger, CEO de Disney, dijo que lo que pedían los guionistas y actores en huelga simplemente no era realista. Las reacciones a lo que dijo no se hicieron esperar, y abundaron las críticas por su falta de visión, pues se trata de un multimillonario con ninguno de los problemas que enfrenta la mayoría de los trabajadores de la industria. La presidenta de Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés), Fran Drescher, y el actor de Breaking Bad - 100%, Bryan Cranston, fueron algunas de las celebridades que le contestaron.

Sin embargo, Iger, en lugar de tomar una postura de enfrentamiento, quiere que el conflicto entre los estudios y los creativos llegue a su fin, así lo dio a conocer en la llamada de ganancias trimestrales, llevada a cabo este miércoles 9 de agosto. Durante la llamada también se reveló una pérdida en streaming de US $512 millones para sus servicios directos al consumidor (Disney+, Hulu, ESPN+) y un cargo por deterioro de US $2.4 mil millones debido a la retirada de numerosos filmes y shows. La interrupción de producciones causada por las huelgas llevó a una reducción en la previsión de gastos para 2023, quedando en alrededor de US $27 mil millones.

Robert A. Iger (Fuente: TheWaltDisneyCompany.com)

A pesar de todo, el ejecutivo tiene toda la intención de que se llegue a un acuerdo y los estudios vuelvan a trabajar con actores y guionistas. Esto fue lo que declaró durante la llamada (vía The Hollywood Reporter):

Nada es más importante para esta empresa que sus relaciones con la comunidad creativa. Eso incluye actores, escritores, animadores, directores y productores. Tengo un profundo respeto y aprecio por todos aquellos que son vitales para el extraordinario motor creativo que impulsa esta empresa y nuestra industria. Y tengo la ferviente esperanza de que encontremos rápidamente soluciones a los problemas que nos han mantenido separados estos últimos meses. Y estoy personalmente comprometido a trabajar para lograr este resultado.

La huelga de actores en Hollywood ha llamado la atención en todo el mundo, con numerosos reclamos y cifras significativas en juego. Los actores están pidiendo un aumento salarial y un replanteamiento de los salarios residuales, que han disminuido considerablemente con el aumento de los servicios de streaming. Entre los 160,000 miembros de SAG-AFTRA y 11,000 miembros del Writers Guild of America, la huelga se ha intensificado, recibiendo el apoyo de celebridades como Meryl Streep y Matt Damon.

La huelga de actores y sus repercusiones

La presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher, ha señalado acertadamente que la mayoría de los actores no son ricos, y muchos luchan por llegar a fin de mes, y de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (vía CNN) el salario medio para los actores de California en 2022 fue de solo US $27.73 por hora, y muchos no tienen un salario a tiempo completo. Al mismo tiempo, actores como Dwayne Johnson ganaron grandes sumas en 2022, alimentando la controversia.

Los pagos residuales, una compensación que se paga a los actores cada vez que se repiten las series o películas en las que han aparecido, han sido una parte importante de la discusión. Con el auge del streaming, los actores afirman que están ganando mucho menos dinero, incluso mostrando pruebas de pagos tan bajos como 13 centavos por repeticiones en servicios de streaming, mientras que los co-directores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, ganaron US $50 millones y US $28 millones respectivamente en 2022.

El impacto económico potencial de la huelga podría ascender a US $4,000 millones o más, según Kevin Klowden, estratega global jefe del Milken Institute. Este acontecimiento ha detenido por completo los proyectos de Hollywood, con repercusiones que pueden ir más allá de la economía estadounidense, afectando también a lugares como Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

