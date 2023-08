Aunque en un principio parecía que The Flash - 60% sería el gran éxito de la taquilla de verano, la cinta terminó con decepcionantes números y críticas en su mayoría negativas. Tras su lamentable desempeño en las salas de cine, la cinta dirigida por Andy Muschietti y protagonizada por Ezra Miller estaría a punto de romper un récord que seguramente nadie veía venir.

Sigue leyendo: Fatiga por el cine de superhéroes se debe a que los estudios hacen malas películas, asegura el creador del Arrowverso

Hace algún tiempo, cuando el virus por COVID-19 aún mantenía a miles de personas dentro de sus hogares, los estudios solían estrenar sus largometrajes en streaming el mismo día que en cines. Sin embargo, esta práctica comenzó a desvanecerse con el progresivo regreso del público a las salas de cine. Recientemente, el lapso de tiempo entre el estreno de una cinta en pantalla grande y su llegada al streaming se ha ido extendiendo gracias a éxitos taquilleros.

Si bien el periodo entre un lanzamiento en cine y en streaming ha crecido, la espera no suele ser tan larga. Han pasado 55 días desde que The Flash arribó a cines y su fecha de estreno en streaming aún está pendiente de ser anunciada. De acuerdo con un informe de The Direct, a finales de julio HBO Max compartió una lista de todos los nuevos largometrajes y series que llegarán al servicio durante el mes de agosto, y The Flash brilló por su ausencia.

Te recomendamos: Blue Beetle: Proyecciones de taquilla son más bajas que The Flash y Shazam 2

The Flash romperá un inesperado récord en streaming.

El filme del “Velocista Escarlata” se llevará a la bolsa el récord por la espera más larga para un lanzamiento en streaming de HBO Max. Para cuando agosto termine y entremos al mes de septiembre, habrán pasado 79 días desde el estreno de The Flash en cines, lo que significa que su periodo de llegada al servicio de streaming será de este tiempo como mínimo, pero podría llegar a extenderse si no se anuncia pronto una fecha de lanzamiento en la plataforma. Según el informe, el récord anterior lo tenía Shazam! Fury of Gods, que llegó a HBO Max 67 días después de su estreno en cines.

¿Cuándo llegará The Flash a HBO Max?

Previo al estreno de The Flash en pantalla grande, Warner Bros. declaró que la cinta llegaría al streaming en otoño. Tomando en cuenta que otoño inicia el 23 de septiembre, podemos decir que aún queda una larga espera por delante antes de que la película haga su debut en HBO Max.





The Flash es dirigida por el cineasta argentino Andy Muschietti a partir de un guión de Christina Hodson y sirve como un reinicio de la franquicia cinematográfica de DC, siendo el punto de partida para el DC Universe en desarrollo bajo el mando de James Gunn y Peter Safran, los codirectores de DC Studios. Ezra Miller regresa a la acción como el icónico Barry Allen, junto a Michael Keaton como Batman, Sasha Calle como Kara Zor-El/Supergirl, Kiersey Clemons como Iris West y por supuesto, Ben Affleck retoma su papel como el vigilante de Gotham.

Si bien la película recibió comentarios generalmente positivos por parte del público y la crítica al principio, la taquilla no logró repuntar. The Flash terminó su estancia en cartelera con poco más de US$ $268 millones (via Box Office Mojo). Teniendo en cuenta que el presupuesto de la película rondó entre los US$200 y US$ 220 millones, esta nueva aventura del conocido superhéroe significó una gran pérdida para WB y un duro golpe para el futuro de DC en pantalla grande.

Por si te lo perdiste: Marvel no es comedia de verdad: Adam DeVine arremete contra las películas de superhéroes